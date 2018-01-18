Chồng ngoại tình với 'máy bay' lớn tuổi, bỏ mặc vợ con không thèm quan tâm

Thế giới 18/01/2018 23:42

Mang tiếng có chồng như lại sống không khác gì mẹ đơn thân, người vợ trẻ vừa phải làm việc cực nhọc để trang trải cuộc sống, vừa phải chăm sóc con nhỏ. Quá bức xúc với gã đàn ông vô trách nhiệm và lăng nhăng, người phụ nữ quyết tâm phanh phui mọi chuyện lên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội Malaysia bàn tán xôn xao về câu chuyện ngoại tình của một người đàn ông nước này. Cộng đồng mạng chia sẻ bài đăng khá rầm rộ khiến anh chồng ngập chìm trong những lời chỉ trích của dư luận.

Người "bóc phốt" gã đàn ông bội bạc chính là cô vợ tên Joanne. Bị cắm sừng nhiều lần trong suốt thời gian dài, Joanne quyết tâm vạch mặt cặp "gian phu dâm phụ" để cộng đồng mạng tha hồ phỉ báng.

"Mong rằng bạn bè tôi hãy chia sẻ bài viết để mọi người đều biết bộ mặt thật của tên Sở Khanh này. Ngoài ra, người thân của 'bà già' 45 tuổi cũng nên biết bà ta đã làm chuyện xấu xa gì bên ngoài", Joanne viết trên trang cá nhân.

Chồng ngoại tình với 'máy bay' lớn tuổi, bỏ mặc vợ con không thèm quan tâm - Ảnh 1
Joanne 'bóc phốt' chồng ngoại tình lên mạng xã hội - Ảnh: Apple Daily

Theo Apple Daily, chồng Joanne ngoại tình với người phụ nữ khác đã hơn 1 năm. Đáng nói là, cô nhân tình này không hề trẻ đẹp mà lại là người phụ nữ hơn chồng cô tới 10 tuổi, đã lên chức bà ngoại.

Joanne phát hiện chồng mình có bồ nhí khi vừa mới mang thai. Nhưng vì nghĩ tới đứa con trong bụng nên cô đã nhẫn nhịn, hy vọng anh ta sẽ vì con mà suy nghĩ lại và quay về bên gia đình.

Tuy nhiên, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", anh ta chẳng những không hối cải mà còn cố tình gọi điện cho nhân tình trước mặt Joanne để chọc tức cô.

Thậm chí, khi Joanne sinh con, chồng cô vẫn bỏ mặc hai mẹ con đi cặp kè với tình già, đồng thời không chi một xu nào hay có bất cứ trách nhiệm gì với đứa con mới chào đời.

Joanne mang tiếng có chồng nhưng lại sống không khác gì mẹ đơn thân. Cô vừa phải làm việc cực nhọc để trang trải cuộc sống, vừa phải chăm sóc con nhỏ.

Chồng ngoại tình với 'máy bay' lớn tuổi, bỏ mặc vợ con không thèm quan tâm - Ảnh 2
Chồng Joanne và tình già 45 tuổi - Ảnh: Apple Daily

Gần đây, chồng Joanne quay về xin vợ tha thứ và tỏ thái độ vô cùng hối cải. Muốn con có cha nên Joanne đã chấp nhận cho chồng thêm một cơ hội. Tuy nhiên, đời không như mơ, gã lăng nhăng vẫn chứng nào tật nấy.

"Khi hắn cầu xin tha thứ, tôi đã cố nhắm mắt bỏ qua quá khứ. Kết quả là anh ta không chịu chăm lo vợ con, còn vô lương tâm đến mức bòn rút tiền của tôi để ăn chơi trác táng và tiếp tục cặp kè với nhân tình lớn tuổi.

Thậm chí, lúc nửa đêm anh ta còn gửi video 'nóng' của hắn với nhân tình cho tôi xem", Joanne chỉ trích người chồng bội bạc.

Cảm thấy quá sức chịu đựng, Joanne quyết định phanh phui tất cả lên mạng xã hội. Cô cũng quyết tâm sẽ không bao tha thứ cho hắn thêm một lần nào nữa. Cô chỉ hy vọng, sau khi mọi chuyện vỡ lở, người chồng sẽ để cho cô và con yên ổn.

Sau khi bài viết được đăng tải, hầu hết cư dân mạng đều không tiếc lời chửi rủa chồng Joanne và tình già. "Loại đàn ông vô trách nhiệm, bội bạc thế này bỏ đi là đúng. Làm mẹ đơn thân còn hơn sống cùng anh ta", một cư dân mạng bức xúc bình luận.

Clip: Vợ cầm nón bảo hiểm đánh ghen dã man tình địch mặc chồng can ngăn

Clip: Vợ cầm nón bảo hiểm đánh ghen dã man tình địch mặc chồng can ngăn

Người vợ bắt gặp chồng và bạn thân cùng vào nhà nghỉ liền cầm nón bảo hiểm xông tới đập thẳng vào đầu tình địch. Đặc biệt, cô vợ trách móc chồng không chăm lo con nhỏ đang bệnh lại đi hú hí với nhân tình.

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