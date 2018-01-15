Hà Nội: Bị bắt quả tang ở nhà nghỉ, chồng trốn biệt mặc vợ túm tóc đánh ghen bồ nhí

Xã hội 15/01/2018 17:30

Người vợ bắt quả tang chồng đi nhà nghỉ với bồ liền lao tới đánh ghen, mặc người xung quanh can ngăn. Điều đáng nói là anh chồng trốn biệt tích, để mặc vợ "xử" bồ gây náo loạn cả một góc đường.

Hôm qua (14/1), cư dân mạng bàn tán xôn xao về clip đánh ghen xảy ra trước một nhà nghỉ ở Hà Nội. Tài khoản đăng clip cho biết, cô vợ bắt quả tang chồng đưa bồ nhí vào nhà nghỉ liền xông tới túm tóc, đánh ghen một trận ra trò. Điều đáng nói là, trong lúc hai người phụ nữ xô xát giữa cái lạnh cắt da, anh chồng trốn biệt không chịu ra mặt, để mặc nhân tình bị vợ chửi bới náo loạn đường phố.

Clip: Bắt quả tang chồng đi nhà nghỉ với bồ, vợ lao vào đánh ghen không thương tiếc

Được biết, sự việc xảy ra ở ngã 3 Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Sau khi bị vợ bắt quả tang ở nhà nghỉ cùng gái lạ, anh chồng liền "đánh bài chuồn", mặc vợ và nhân tình "tự xử". Có lẽ do quá uất ức, người vợ túm tóc, tát liên tiếp vào mặt cô nhân tình trẻ tuổi. Vừa đau vừa xấu hổ, cô bồ nhí phân trần không hề biết người đàn ông mình cặp kè đã có vợ.

Hà Nội: Bị bắt quả tang ở nhà nghỉ, chồng trốn biệt mặc vợ túm tóc đánh ghen bồ nhí - Ảnh 1
Vợ túm tóc đánh ghen bồ nhí trước cửa nhà nghỉ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên Facebook, cư dân mạng để lại nhiều bình luận trái chiều quanh sự việc. Hầu hết mọi người đều lên án người chồng bội bạc, trốn tránh không dám ra mặt khi làm khổ cùng lúc hai người phụ nữ. Đồng thời cho rằng hành động đánh ghen là không cần thiết, không những làm trò cười cho thiên hạ mà còn vi phạm pháp luật.

"Đàn bà ngoại tình bị chồng đánh, đàn ông đi ngoại tình thì vợ đánh bồ nhí của chồng. Rốt cuộc bao nhiêu thiệt thòi phụ nữ gánh hết", N.A. bình luận.

"Phụ nữ thường nghĩ đánh ghen cho hả dạ mà không biết ông chồng mới là nguyên nhân của mọi chuyện. Một khi chồng đã không chung thủy, đánh cô này xong anh ta sẽ lại đi với cô khác thôi", T.H. bày tỏ.

TPHCM: Bồ nhí bị vợ đánh ghen cắt tóc, bắt quỳ giữa đường xin tha

TPHCM: Bồ nhí bị vợ đánh ghen cắt tóc, bắt quỳ giữa đường xin tha

Trong lúc bồ nhí bị vợ đánh ghen cắt tóc và bắt quỳ giữa đường xin tha, người chồng trốn biệt trong quán ăn không dám ra mặt.

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