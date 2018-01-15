TPHCM: Bồ nhí bị vợ đánh ghen cắt tóc, bắt quỳ giữa đường xin tha

Xã hội 15/01/2018 15:06

Trong lúc bồ nhí bị vợ đánh ghen cắt tóc và bắt quỳ giữa đường xin tha, người chồng trốn biệt trong quán ăn không dám ra mặt.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với clip ngắn ghi lại cảnh đánh ghen dã man ngay trên đường. Theo người đăng tải, sự việc xảy ra trước cửa một quán ăn ở TPHCM. Người vợ bắt quả chồng đi cùng nhân tình liền lôi cô bồ nhí ra giữa đường túm tóc chửi bới, thậm chí còn cầm kéo dọa sẽ cắt tóc. Trong khi đó, người chồng trốn biệt trong quán ăn không chịu ra mặt, để mặc vợ "xử" nhân tình.

Clip: Vợ đánh ghen dã man, cắt tóc bồ nhí giữa đường

Theo hình ảnh trong clip, người vợ cầm kéo dọa nạt và túm tóc cô bồ nhí quát tháo ầm ĩ: "Sao mày cướp chồng tao? Sao mày giật chồng tao?". Quá sợ hãi, cô nhân tình quỳ dưới đất, chắp tay van xin người phụ nữ: "Em xin chị tha cho em. Em không có, em không biết anh có vợ rồi". 

TPHCM: Bồ nhí bị vợ đánh ghen cắt tóc, bắt quỳ giữa đường xin tha - Ảnh 1
Bồ nhí phân trần rằng không hề biết người đàn ông mình cặp kè đã có vợ con - Ảnh cắt từ clip

Thấy xô xát, một người đàn ông đứng gần đó lên tiếng khuyên can: "Thôi được rồi nó sợ rồi, đừng đánh nữa, lỡ tay đâm một cái thì có chuyện lớn". Thấy vậy người vợ bắt cô bồ nhí phải quỳ xuống xin lỗi mình thì mới bỏ qua. Không còn cách nào khác, cô gái trẻ quỳ xuống lạy người phụ nữ mong được tha thứ.

TPHCM: Bồ nhí bị vợ đánh ghen cắt tóc, bắt quỳ giữa đường xin tha - Ảnh 2
Nhân tình quỳ xuống xin lỗi vợ - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên ở đoạn cuối clip, cô vợ vẫn tiếp tục lao vào tát liên tiếp vào mặt nhân tình của chồng, mặc sự can ngăn của những người xung quanh. Điều đáng nói là trong lúc bồ nhí xinh đẹp bị vợ đánh đập gây náo loạn cả góc đường, người chồng vẫn cố thủ trong quán ăn nhất định không chịu ra mặt.

TPHCM: Bồ nhí bị vợ đánh ghen cắt tóc, bắt quỳ giữa đường xin tha - Ảnh 3
Cô vợ đánh đập bồ nhí giữa đường còn người chồng trốn biệt tăm - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích người chồng bội bạc và lên án hành vi phá hoại hạnh phúc của "tiểu tam", đồng thời không đồng tình với hành vi đánh ghen dã man của cô vợ.

"Cầm kéo như vậy rồi đánh nhau thật sự không nên chút nào. Nếu đâm phải bồ nhí thì mình đi tù, đâm phải mình thì lại thiệt cho bản thân. Chồng bội bạc và hèn nhát thế nên bỏ đi chị ơi", X.K. bình luận.

"Ông chồng ngoại tình rồi trốn biệt, để mặc hai người phụ nữ làm khổ nhau giữa đường như thế. Chị em đừng vì vài phút thỏa mãn nhất thời mà phải đối mặt trước pháp luật, đánh ghen dã man thế này là cố ý gây thương tích và làm nhục người khác còn gì nữa", N.A. bày tỏ.

Bắt quả tang chồng chở bồ nhí, vợ bầu túm tóc đánh ghen giữa đường

Bắt quả tang chồng chở bồ nhí, vợ bầu túm tóc đánh ghen giữa đường

Thai phụ bắt quả tang chồng đi với bồ nhí liền lao vào đánh ghen không thương tiếc. Dù được can ngăn, cô vợ vẫn túm tóc chửi bới nhân tình của chồng trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

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