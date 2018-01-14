Hôm qua (14/1), cộng đồng mạng chuyền tay nhau clip ngắn ghi lại cảnh vợ bầu đánh ghen giữa đường và bàn tán cực rôm rả. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận và chia sẻ.

Theo hình ảnh trong clip, sau khi bắt quả tang chồng chở một cô gái lạ mặt (áo vàng) được cho là bồ nhí trên đường, người vợ (áo đỏ) lao tới túm tóc cô bồ xuống khỏi xe và hét lớn: "Mày gan quá mày dám đi với chồng tao, mày biết tao bầu 3 tháng chưa". Vừa đau vừa bất ngờ, cô bồ nhí chạy tới một hàng quần áo bên đường kêu cứu nhưng nhanh chóng bị người vợ bắt lại: "Mày im đi nha, cái tội giựt chồng là không ai bênh đâu".

Lúc này, cô bồ nhí mới phân trần mình không hề biết người đàn ông này đã có vợ: "Lúc đó quen ổng có biết gì đâu", tuy nhiên người vợ vẫn quyết không bỏ, tiếp tục túm tóc đánh ghen dã man.

Bắt quả tang chồng đi cùng bồ nhí, vợ bầu đánh ghen dã man giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Thấy xô xát, một người phụ nữ ra can ngăn và nhắc nhở cô vợ: "Thôi bình tĩnh đi em đang có bầu đó, nó xô cái là té đấy nguy hiểm lắm". Tuy nhiên, người vợ nhất định không buông tha cho nhân tình của chồng, tiếp tục túm tóc chửi bới trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, clip nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều lên án người chồng bội bạc và chỉ trích "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác. "Vợ bầu bí khổ sở bao điều thì không chăm lo, lại đi ngoại tình rồi để mất mặt giữa đường thế này. Nhìn mà thương cô vợ quá", A.D. bình luận.

"Bụng mang dạ chửa mà lại đánh nhau thế này rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Thiết nghĩ chị vợ nên bình tĩnh giải quyết sự việc mới phải, nếu xảy ra chuyện không may thì chỉ thiệt mỗi mình thôi", T.D. bày tỏ.

Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ trước hành động sai trái của người chồng và cô bồ nhí - Ảnh: Facebook