Clip: Vợ cầm nón bảo hiểm đánh ghen dã man tình địch mặc chồng can ngăn

Xã hội 18/01/2018 12:12

Người vợ bắt gặp chồng và bạn thân cùng vào nhà nghỉ liền cầm nón bảo hiểm xông tới đập thẳng vào đầu tình địch. Đặc biệt, cô vợ trách móc chồng không chăm lo con nhỏ đang bệnh lại đi hú hí với nhân tình.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao với clip ngắn ghi lại cảnh vợ đánh ghen dã man bồ nhí mặc chồng ra sức can ngăn. Theo người đăng tải, sự việc xảy ra trên địa bàn quận 5 (TP.HCM). Cô vợ bắt quả tang chồng và người bạn thân cặp kè với nhau liền lao vào đánh đập tới tấp. Đặc biệt, người chồng đứng ra bênh vực, bảo vệ nhân tình khỏi đòn ghen của vợ.

Clip: Vợ đánh ghen bồ nhí của chồng trong nhà nghỉ

Theo hình ảnh trong clip, người vợ bắt gặp chồng và bạn thân cùng vào nhà nghỉ liền cầm nón bảo hiểm xông tới đập thẳng vào đầu tình địch. Dù được người xung quanh can ngăn và đề nghị ra quán cà phê nói chuyện phải trái, cô vợ vẫn ấm ức không chịu bỏ qua. Bên cạnh đó anh chồng một mực chống chế: "Có làm gì đâu". 

Clip: Vợ cầm nón bảo hiểm đánh ghen dã man tình địch mặc chồng can ngăn - Ảnh 1
Vợ cầm nón bảo hiểm giáng liên tiếp vào đầu bồ nhí của chồng - Ảnh cắt từ clip

Tiếp đó, cô vợ tiếp tục chửi bới và giáng đòn ghen lên nhân tình của chồng: "Sao chồng của bạn mà mày cũng dám ăn nằm chung luôn". Người phụ nữ được cho là bồ nhí chỉ biết im lặng chịu trận và không phản kháng gì.

Sau khi "xử" tình địch, người phụ nữ cầm nón bảo hiểm đánh chồng kèm lời trách mắng tại sao con mới bị thương phải mổ, còn đang nằm viện lại không chăm lo mà đi hú hí với nhân tình.

Clip: Vợ cầm nón bảo hiểm đánh ghen dã man tình địch mặc chồng can ngăn - Ảnh 2
Cô vợ đánh cả chồng vì bỏ bê con nhỏ, cặp kè với bạn thân của vợ - Ảnh cắt từ clip

Thấy xô xát, chủ nhà nghỉ đề nghị đám đông giải tán. Mọi người xung quanh cũng khuyên người vợ không nên sử dụng vũ lực, hãy ngồi lại bình tĩnh nói chuyện giải quyết vấn đề.

Sau khi đăng tải lên khắp các Fanpage trên Facebook, cư dân mạng tỏ ra khá quan tâm và để lại vô số bình luận khác nhau.

"Người chồng bỏ bê con nhỏ để đi lăng nhăng với bạn thân của vợ đáng đánh hơn cả. Đúng là phải 'xử' cả cặp thế này mới công bằng", N.A. bình luận.

"Thông thường khi đi đánh ghen, vợ chỉ đánh bồ nhí vì cho rằng mình bị cướp chồng. Trong khi đó người đàn ông thiếu chung thủy mới là nguyên nhân của mọi chuyện", T.Q. bày tỏ.

"Nhìn cô vợ mà thương quá, chắc là phải uất ức dữ lắm mới làm thế. Loại chồng bênh chằm chặp bồ nhí thế này nên bỏ đi chị ơi", D.A. cho biết.

Clip: Vợ cầm nón bảo hiểm đánh ghen dã man tình địch mặc chồng can ngăn - Ảnh 3
Hầu hết cư dân mạng đều thông cảm với hành động của cô vợ - Ảnh: Facebook
Clip: Vợ cầm nón bảo hiểm đánh ghen dã man tình địch mặc chồng can ngăn - Ảnh 4
Chồng ngoại tình với bạn thân là điều không người phụ nữ nào chấp nhận được - Ảnh: Facebook
Clip: Vợ cầm nón bảo hiểm đánh ghen dã man tình địch mặc chồng can ngăn - Ảnh 5
Một số ý kiến cho rằng người chồng là người có lỗi lớn nhất - Ảnh: Facebook
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