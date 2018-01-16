Bà Thy nghi ngờ ông D. có vợ bé bên ngoài nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sáng ngày 14/1, sau khi cự cãi, bà Thy cầm axit hất thẳng vào mặt chồng khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Hôm nay (16/1), Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc bà Nguyễn Phượng Thy (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp) tạt axit vào mặt chồng là ông D.Đ.D. (SN 1970) khiến nạn nhân bỏng nặng. Hiện ông D. đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại cơ quan công an, bà Thy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời cho biết nguyên nhân vì nghi ngờ chồng có vợ bé ở bên ngoài. Tuy nhiên, bà khai rằng đã pha loãng axit để tránh bị bỏng nặng, không ngờ lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng bà Thy kết hôn đã nhiều năm, sống tại căn nhà trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường 4, quận Gò Vấp). Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do bà Thy nghi ngờ ông D. ngoại tình.

Nghĩ chồng gian díu với người phụ nữ khác còn thường xuyên về nhà gây chuyện với mình, bà Thy nhờ bạn ra chợ Kim Biên mua 50 ngàn axit về thủ sẵn trong nhà.

Sáng ngày 14/1, sau khi xảy ra cự cãi, bà Thy tức tối lấy axit tạt thẳng vào mặt chồng khiến ông D. phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, bà Thy tới Công an quận Gò Vấp khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mẹ chồng tạt axit con dâu vì mâu thuẫn gia đình - Ảnh: Zing

Trước đó tại Quảng Bình cũng đã xảy ra vụ tạt axit vì mâu thuẫn gia đình. Khoảng 20 giờ 30 tối 1/1, sau khi đi chơi về, chị Nguyễn Thị H. (ngụ thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) bị mẹ chồng là bà Lê Thị An (chủ một tiệm vàng ở địa phương) tạt axit.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, chị H. bị bỏng nặng hai mắt và vùng mặt. Sau điều trị bước đầu, các vết bỏng trên mặt đã được khắc phục, còn hai mắt bị bỏng kết mạc và giác mạc, nguy cơ nạn nhân bị mù khá cao. Chính người chồng cũng không hiểu vì sao mẹ mình hành động dã man như vậy. Hiện bà An đã chết tại nhà riêng vì bệnh tiểu đường, vụ việc cũng vì vậy mà không thể tiếp tục xử lý.

Sốc: Mẹ chồng tạt axit mù mắt con dâu đã chết tại nhà riêng Cán bộ Công an huyện Quảng Ninh cho biết, gia đình bà An không yêu cầu khám nghiệm tử thi, cam kết không khiếu nại thêm nên cơ quan chức năng đã dừng mọi hoạt động điều tra.

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