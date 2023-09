Theo các bác sĩ, chị H. nhập viện trong tình trạng bỏng nặng hai mắt và vùng mặt. Sau điều trị bước đầu, các vết bỏng trên mặt đã được khắc phục, còn hai mắt bị bỏng kết mạc và giác mạc, nguy cơ nạn nhân bị mù khá cao.

Nhớ lại đêm xảy ra sự việc, chị H. cho biết hôm đó sau khi đi chơi đã mua đồ ăn về nhà. Sau khi ăn xong, chị bưng mâm bát vào bếp để rửa thì mẹ chồng bất ngờ hắt cả ca axit vào mặt con dâu. Quá đau đớn, nạn nhân la hét thất thanh khiến axit chảy vào miệng gây bỏng, hiện việc ăn uống vẫn rất khó khăn.

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 tối 1/1, sau khi đi chơi về, chị Nguyễn Thị H. (ngụ thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) bị mẹ chồng là bà Lê Thị An (chủ một tiệm vàng ở địa phương) tạt axit.

Nhận được tin báo, Công an xã Hiền Ninh và đồn Công an Nam Long (Công an huyện Quảng Ninh) đã có mặt để lập biên bản xử lý vụ việc.

Hiện sự việc đã được chuyển lên Công an huyện Quảng Ninh để điều tra, làm rõ.