Vụ mẹ chồng tạt axit mù mắt con dâu: Người chồng đau đớn trần tình

Xã hội 03/01/2018 18:18

Liên quan đến vụ mẹ chồng tạt axit con dâu, anh P. (chồng nạn nhân) cho biết sẽ giao phó sự việc cho pháp luật xử lý nghiêm minh, bản thân anh hiện tại chỉ tập trung chữa mắt cho vợ. Sau khi ra viện, hai vợ chồng sẽ đưa con về nhà ngoại sống.

Liên quan đến vụ bà Lê Thị An (59 tuổi, trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tạt axit con dâu là chị Nguyễn Thị H. (36 tuổi) vào tối 1/1, anh Phùng Xuân P. (chồng nạn nhân) cho biết bản thân vô cùng bàng hoàng và đau xót. Trước thông tin cho rằng mẹ anh lấy axit trong tiệm vàng của gia đình để hại con dâu, anh P. khẳng định điều này sai sự thật. "Tôi quản lý nên biết rõ tiệm không bị mất, có lẽ mẹ mua ở bên ngoài", anh P. trần tình.

Vụ mẹ chồng tạt axit mù mắt con dâu: Người chồng đau đớn trần tình - Ảnh 1
Vụ việc mẹ chồng tạt axit con dâu khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi xảy ra sự việc, anh P. gửi 3 con nhỏ cho ông bà ngoại để tập trung chăm sóc vợ. Đến giờ anh vẫn chưa về nhà hay gặp mặt mẹ mình. Trước đó vào ngày 2/1, bà Lê Thị An được triệu tập lên Đồn công an Nam Long (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) để làm rõ sự việc.

"Chúng tôi cũng dự định không về ở đó nữa, cả gia đình tôi sẽ về sống với bố mẹ vợ trong lúc chờ xây nhà mới", anh P. trao đổi với Vietnamnet.

Khi được hỏi nguyên nhân tại sao bà An tạt axit hại con dâu, anh P. cho biết bản thân cũng không biết. Hiện tại anh chỉ chú tâm chữa mắt cho vợ một cách tốt nhất, hành động của mẹ sẽ giao phó cho pháp luật xử lý nghiêm minh.

Vụ mẹ chồng tạt axit mù mắt con dâu: Người chồng đau đớn trần tình - Ảnh 2
Chị H. bị bỏng 2 mắt và vùng mặt, có nguy cơ bị mù cao - Ảnh: Zing

Theo các bác sĩ, chị H. nhập viện trong tình trạng bỏng nặng hai mắt và vùng mặt. Sau điều trị bước đầu, các vết bỏng trên mặt đã được khắc phục, còn hai mắt bị bỏng kết mạc và giác mạc, nguy cơ nạn nhân bị mù khá cao.

Nhớ lại đêm xảy ra sự việc, chị H. cho biết hôm đó sau khi đi chơi đã mua đồ ăn về nhà. Sau khi ăn xong, chị bưng mâm bát vào bếp để rửa thì mẹ chồng bất ngờ hắt cả ca axit vào mặt con dâu. Quá đau đớn, nạn nhân la hét thất thanh khiến axit chảy vào miệng gây bỏng, hiện việc ăn uống vẫn rất khó khăn.

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 tối 1/1, sau khi đi chơi về, chị Nguyễn Thị H. (ngụ thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) bị mẹ chồng là bà Lê Thị An (chủ một tiệm vàng ở địa phương) tạt axit. 

Nhận được tin báo, Công an xã Hiền Ninh và đồn Công an Nam Long (Công an huyện Quảng Ninh) đã có mặt để lập biên bản xử lý vụ việc.

Hiện sự việc đã được chuyển lên Công an huyện Quảng Ninh để điều tra, làm rõ.

Bà chủ tiệm vàng tạt axit vào mặt con dâu

Bà chủ tiệm vàng tạt axit vào mặt con dâu

Sau trận cãi nhau với con dâu, bà An lấy ca axit tạt thẳng vào mặt chị Hằng khiến nạn nhân bỏng cả hai mắt.

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