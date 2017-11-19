Nỗi thống khổ của thiếu nữ 17 tuổi 'mồ côi' cha mẹ, giữa đường đi làm về bất ngờ bị tạt axit

Đời sống 19/11/2017 14:15

Đang trên đường đi làm về, Đ. bị hai thanh niên lạ mặt tạt axit khiến gương mặt bị hủy hoại hoàn toàn, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Thiếu nữ 17 tuổi bị tạt axit trên đường đi làm về

Cô gái đáng thương trong câu chuyện này tên Nguyễn Ngọc Đ. (17 tuổi, ngụ xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang). Từ một cô gái xinh đẹp, nay gương mặt em bị hủy hoại hoàn toàn, hai mắt bị băng kín, mái tóc cắt nham nhở khiến người thân, bạn bè xót xa vô cùng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 8/11/2017. Đ. đang trên đường đi làm về thì gặp hai thanh niên lạ mặt chạy áp sát xe, cầm bình axit tạt thẳng vào mặt. Thiếu nữ ngã nhào xuống đất, kêu la thảm thiết vì bỏng rát và đau đớn. 

Nỗi thống khổ của thiếu nữ 17 tuổi 'mồ côi' cha mẹ, giữa đường đi làm về bất ngờ bị tạt axit - Ảnh 1
Khuôn mặt Đ. bị hủy hoại hoàn toàn vì bỏng axit - Ảnh: Em Đẹp

May mắn là một số người đi đường phát hiện nên đã đưa Đ.vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị bỏng axit, mắt trái có nguy cơ mù vĩnh viễn, mắt phải giảm thị lực 50%, tai và gan bị thương nặng, nếu may mắn hồi phục thì gương mặt cũng bị hủy hoại hoàn toàn.

Hiện vụ việc đã được báo cáo lên cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, làm rõ.

Cha mẹ ly hôn, chị em trôi dạt mưu sinh nơi đất khách quê người

Chị Nguyễn Ngọc X. (chị gái Đ.) chia sẻ, Đ. là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em gái. Từ nhỏ, chị em Đ. phải sống trong sự thiệt thòi vì gia đình đổ vỡ.

Sau ly hôn, cả bố lẫn mẹ đều nhanh chóng kết hôn với người mới nên mấy chị em Đ. sống nương tựa vào bà nội. Bố mẹ cũng ít khi thăm nom nên mấy chị em chẳng khác gì trẻ mồ côi.

Vì gia cảnh khó khăn, Đ. và chị X. sớm nghỉ học để đi làm lo cho gia đình. Năm 15 tuổi, Đ. rời nhà lên TP.Cần Thơ làm công nhân may, kiếm tiền trang trải cuộc sống và gửi một ít về quê phụ bà nội nuôi em út ăn học...

Chị X. thì học nghề cắt tóc, hiện đang vừa học vừa làm tại một salon tóc ở TP.HCM. Từ ngày Đ. gặp nạn, X. cũng xin nghỉ việc để hàng ngày túc trực, chăm sóc em gái.

Nỗi thống khổ của thiếu nữ 17 tuổi 'mồ côi' cha mẹ, giữa đường đi làm về bất ngờ bị tạt axit - Ảnh 2
Trước khi bị tạt axit, Đ. có gương mặt xinh xắn, ưa nhìn - Ảnh: Em Đẹp

Vì chưa đủ tuổi lao động nên Đ. không được ký hợp đồng hay đóng bảo hiểm, khi nhập viện em không có bất kỳ khoản phí hỗ trợ nào. Sau hơn 1 tuần điều trị, viện phí lên tới hàng chục triệu. Số tiền này là của chị em Đ. tích cóp bấy lâu, cộng thêm bà nội ở quê phải chạy vạy khắp nơi mới vay được. Hiện tại Đ. đã tỉnh lại nhưng luôn phải uống thuốc an thần, ngủ li bì, không nói năng hay ăn uống gì được. 

Trao đổi với PV Em Đẹp, chị X. cho biết: "Bố mẹ có cuộc sống mới nhưng cũng nghèo khó, bươn chải nên khi nghe em Đ. gặp nạn thì lên thăm rồi lại về chăm lo cho gia đình chứ không hỗ trợ được gì. Bà nội gần 70 tuổi, ở tận dưới quê, có thương cháu nhưng cũng chỉ biết ngồi khóc, hàng ngày ngóng trông tin tức.

Nhìn em gái đau đớn thế này tôi đau đớn lắm, chỉ muốn gánh thay em một phần mà bất lực. Không biết vì lí do gì mà họ ác với em tôi như vậy. Giờ thân tàn ma dại thế này, em tôi biết sống thế nào đây", X. nói trong nước mắt.

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