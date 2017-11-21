Chồng tàn độc đổ axit vào vùng kín vợ vì nguyên nhân khiến nhiều người căm phẫn

Xã hội 21/11/2017 10:46

Dù đã có 7 năm chung chăn gối, sinh được hai đứa con nhưng người chồng vũ phu vẫn nhẫn tâm dùng axit đổ vào vùng kín vợ vì nguyên nhân không ai ngờ tới.

Trừng trị vợ vì không cho quan hệ

Vì vợ không cho làm “chuyện ấy”, gã chồng vũ phu đã đánh cô té ngã rồi dùng một lọ axit đổ vào vùng kín khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng.

Chồng tàn độc đổ axit vào vùng kín vợ vì nguyên nhân khiến nhiều người căm phẫn - Ảnh 1
Người chồng Ấn Độ dùng axit đổ vào vùng kín vợ vì không được quan hệ - Ảnh: Internet

Câu chuyện kinh hoàng trên xảy ra ở một bang của Ấn Độ. Gã chồng tàn độc này tên là Vel Pal. Anh ta đã kết hôn được 7 năm, có hai người con. Trong khoảng thời gian gần đây, tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt nên Vel Pal ấm ức. Đến khi bị từ chối chuyện chăn gối, người đàn ông này tức giận, giở thói vũ phu đánh đập rồi dùng axit đổ vào vùng kín vợ.

Ngay khi vụ việc xảy ra, hàng xóm đã gọi cho người nhà nạn nhân đến đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết vùng kín và một phần da đùi của nạn nhân bị bỏng nặng.

Căm phẫn vì hành vi của con rể, người bố vợ đã viết đơn tố cáo gửi đến cảnh sát. Theo thông tin của Gia đình và Xã hội, kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong nhà Vel Pal có xảy ra một vụ xô xát và nạn nhân là vợ của anh ta.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc: "Vụ án đang được điều tra và cảnh sát đang cố gắng bắt giữ những người bị tố cáo cũng như xác định hóa chất được sử dụng để gây án", đại diện cảnh sát cho biết.

Chồng ghen tuông, tạt axit vào vùng kín của vợ

Người dân trên đường Đặng Nguyên Cẩn (phường 13, quận 6, TP.HCM) từng chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng tương tự. Vì ghen tuông, Nguyễn Văn Lục (29 tuổi, ngụ tại xã La Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã ra chợ Kim Biên mua 3 lít axit để “dạy dỗ” vợ.

Chồng tàn độc đổ axit vào vùng kín vợ vì nguyên nhân khiến nhiều người căm phẫn - Ảnh 2
Vì ghen tuông nên Lục dùng axit tạt vào vùng kín khiến chị Thắm bị thương nặng - Ảnh: Internet

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 1/12/2010, Lục chạy xe máy chở chị Đỗ Thị Thắm (27 tuổi, vợ của Lục) đến số nhà 371 Đặng Nguyên Cẩn thì dừng lại cãi nhau. Lúc này, Lục bẻ tay chị Thắm ra phía sau rồi dùng axit đã chuẩn bị sẵn tạt vào phần dưới của chị. Khi mọi người xung quanh đến cứu, quần áo của chị đã cháy xém, phần thịt từ mông xuống chân bị tổn thương nghiêm trọng.

Theo lời kể của bạn bè và người thân chị Thắm, Lục thường xuyên đánh đập vợ dù chị rất hiền lành, chịu khó. Hai người cưới nhau từ năm 2001 tại Hà Nội rồi vào TP.HCM lập nghiệp. Dù bị đánh đập thường xuyên, chị vẫn im lặng chịu đựng chỉ mong gia đình êm ấm để có thể đi làm kiếm tiền gửi về quê lo cho đứa con gái 7 tuổi. Không ngờ chỉ vì một phút ghen tuông nông nổi mà Lục lại ra tay tàn độc với vợ mình như vậy.

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