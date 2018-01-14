Khoảng 7 giờ sáng nay, người thân phát hiện bà An đã ngừng thở liền lập tức báo công an. Cơ quan điều tra đã đến hiện trường điều tra, làm rõ sau khi nhận tin báo.

Hôm nay (14/1), Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận thông tin bà Lê Thị An (59 tuổi, trú thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh), người tạt axit vào mặt con dâu (ngày 1/1) đã chết tại nhà riêng.

Trao đổi với Dân Việt, một cán bộ Công an huyện Quảng Ninh cho biết, gia đình bà An không yêu cầu khám nghiệm tử thi, cam kết không khiếu nại thêm nên cơ quan chức năng đã dừng mọi hoạt động điều tra.

Người nhà cho biết, bà An bị mắc bệnh tiểu đường rất nặng và có biểu hiện biến chứng từ nhiều năm nay. Bước đầu nhận định nạn nhân từ vong do kiệt sức vì bệnh tật.

Ngoài ra, vụ việc bà An tạt axit con dâu cũng không thể tiếp tục xử lý vì nghi can đã chết.

Mẹ chồng tạt axit con dâu đã chết tại nhà riêng khiến nhiều người bàng hoàng - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 tối 1/1, sau khi đi chơi về, chị Nguyễn Thị H. (ngụ thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) bị mẹ chồng là bà Lê Thị An (chủ một tiệm vàng ở địa phương) tạt axit.

Anh Phùng Xuân P. (chồng nạn nhân) cho biết bản thân vô cùng bàng hoàng và đau xót, không hiểu tại sao mẹ mình lại làm như vậy.

Sau khi xảy ra sự việc, anh P. gửi 3 con nhỏ cho ông bà ngoại để tập trung chăm sóc vợ. Anh cho biết sẽ không về nhà mẹ đẻ nữa mà chuyển sang nhà vợ, đợi xây được nhà mới sẽ tính sau.

Ngày 2/1, bà Lê Thị An được triệu tập lên Đồn công an Nam Long (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) để làm rõ sự việc.

Chị H. bị bỏng 2 mắt và vùng mặt, có nguy cơ bị mù cao - Ảnh: Internet

Theo các bác sĩ, chị H. nhập viện trong tình trạng bỏng nặng hai mắt và vùng mặt. Sau điều trị bước đầu, các vết bỏng trên mặt đã được khắc phục, còn hai mắt bị bỏng kết mạc và giác mạc, nguy cơ nạn nhân bị mù khá cao.

Nhớ lại đêm xảy ra sự việc, chị H. cho biết hôm đó sau khi đi chơi đã mua đồ ăn về nhà. Sau khi ăn xong, chị bưng mâm bát vào bếp để rửa thì mẹ chồng bất ngờ hắt cả ca axit vào mặt con dâu. Quá đau đớn, nạn nhân la hét thất thanh khiến axit chảy vào miệng gây bỏng, việc ăn uống trở nên vô cùng khó khăn. Hiện chị đã xuất viện về nhà tiếp tục điều trị.