Ảnh ‘nóng’ với tình cũ U70 bị tung lên mạng, cô giáo trẻ hoảng loạn cầu cứu

Xã hội 15/03/2018 15:21

Sau khi chia tay người tình U70 để đi lấy chồng, cô giáo mầm non hoảng hốt phát hiện ảnh nóng của mình và người yêu cũ lan tràn trên mạng xã hội kèm theo những lời lẽ vô cùng thô tục.

Mới đây, theo chia sẻ của trung tá Lê Đình Minh, Phó trưởng Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) với báo chí, cơ quan này đã nhận được yêu cầu giúp đỡ của cô giáo L.T.D (sinh năm 1985, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện Quan Sơn) về việc bị kẻ xấu tung ảnh “nóng” lên Facebook.

Theo lời kể của chị D., hơn hai tháng qua, hình ảnh “giường chiếu” của chị và người tình cũ liên tục bị một tài khoản Facebook đăng tải kèm theo những lời lẽ xúc phạm gây ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình mình.

Ảnh ‘nóng’ với tình cũ U70 bị tung lên mạng, cô giáo trẻ hoảng loạn cầu cứu - Ảnh 1
Ảnh nóng của chị D. và người tình cũ bị chia sẻ trên mạng xã hội kèm theo những lời lẽ xúc phạm khiến cô giáo trẻ hoảng loạn - Ảnh: Internet

Chị D. cho biết người đàn ông trong ảnh tên là P.V.Q  (sinh năm 1950, quê ở Ninh Bình). Trước đây hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Chị kể: “Lúc yêu nhau, tôi có dùng điện thoại của mình chụp lại một số bức ảnh (đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook) để làm kỷ niệm và có gửi sang máy ông Q.”.

Sau đó, vì cảm thấy không hợp nhau nên chị D. đã chia tay người tình U70. Tuy nhiên, ông Q. không chấp nhận chia tay, nhiều lần cố gắng níu kéo, thậm chí có lúc còn dọa giết.

Qua một thời gian, chị D. quyết định kết hôn với một người đàn ông khác ở cùng huyện. Thế nhưng, “sau khi tôi kết hôn khoảng 2 tháng với 1 người khác ở huyện Quan Sơn, những hình ảnh ‘nóng’ của tôi gửi vào máy ông Q. liên tục xuất hiện trên mạng xã hội Facebook. Sự việc trên đã làm ảnh hưởng đến đời tư và công việc của tôi đang làm. Tôi rất hoang mang nên đã làm đơn gửi công an nhờ giúp đỡ”, chị D. cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Đình Xuân, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn cho biết cơ quan này đã nhận được đơn cầu cứu của chị D., đồng thời tiến hành động viên chị cố gắng làm việc và chờ kết quả giải quyết từ cơ quan chức năng.

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