Loạt ảnh giường chiếu của nữ sinh 15 tuổi và cụ ông 50 khiến nhiều người 'nóng mắt'

Xã hội 15/11/2017 10:39

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện những bức ảnh "tự sướng" thô thiển của một cặp đôi ông cháu khiến nhiều người “nhức mắt”.

Những hình ảnh giường chiếu của cặp đôi này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ với nhiều ý kiến trái chiều.

Loạt ảnh Sex của nữ sinh 15 tuổi và cụ ông 50 gây bức xúc dư luận
Nữ sinh trong bức ảnh chỉ mới 15 tuổi - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Thể thao và Xã hội, cặp đôi này là người Malaysia. Cô gái mới chỉ 15 tuổi còn người đàn ông khoảng 50. Mặc dù vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người là “tình một đêm” hay là tình nhân nhưng cư dân mạng vẫn "ném đá" kịch liệt.

Loạt ảnh Sex của nữ sinh 15 tuổi và cụ ông 50 gây bức xúc dư luận
Những bức ảnh tự sướng táo bạo...

Loạt ảnh Sex của nữ sinh 15 tuổi và cụ ông 50 gây bức xúc dư luận
....của cặp đôi trong khách sạn - Ảnh: Internet

Loạt ảnh Sex của nữ sinh 15 tuổi và cụ ông 50 gây bức xúc dư luận
Chuyện tình ông cháu này bị cư dân mạng Malaysia "ném đá" kịch liệt - Ảnh: Internet

“Tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng cặp đôi này nên kín kẽ hơn. Họ không nên để những bức ảnh giường chiếu này lan truyền trên mạng xã hội”.

“Dù tài khoản cá nhân của họ bị hack đi nữa thì việc cô gái trẻ và người đàn ông bằng tuổi cha, ông của mình vào khách sạn chụp những bức ảnh thô thiển như thế này là không thể chấp nhận được”, cư dân mạng lên án.

Cách đây không lâu, cư dân mạng cũng một phen xôn xao khi cặp đôi chênh nhau 40 tuổi người Đài Loan công khai những bức ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Bắt đầu từ năm 2013, chuyện tình giữa Lâm Tĩnh Ân (21 tuổi) và Lý Khôn Thành (62 tuổi) đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực.

Loạt ảnh Sex của nữ sinh 15 tuổi và cụ ông 50 gây bức xúc dư luận
Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân cách nhau hơn 40 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, Lý Khôn Thành là một nhạc sĩ có tiếng tại Đài Loan, đã có một đời vợ. Lâm Tĩnh Ân là con gái của bạn thân Lý Khôn Thành. Trong một lần được bạn nhờ khuyên giải con gái vượt qua cú sốc tâm lý khi cha mẹ cãi nhau, vị nhạc sĩ già và Lâm Tĩnh Ân có cơ hội gần gũi. Kể từ đó, cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương dù cách nhau hơn 40 tuổi.

Sau khi mối quan hệ của hai người được công khai, “cặp đôi ông cháu” không chỉ bị dư luận chỉ trích mà còn bị gia đình phản đối gay gắt. Khuyên nhủ con gái không thành, gia đình Tĩnh Ân đã kiện Lý Khôn Thành tội bắt cóc, dụ dỗ thiếu nữ mới lớn và từ mặt con gái.

Từ khóa:   ảnh giường chiếu malaysia cặp đôi ông cháu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày