Loạt ảnh giường chiếu của nữ sinh 15 tuổi và cụ ông 50 khiến nhiều người 'nóng mắt'

Những hình ảnh giường chiếu của cặp đôi này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ với nhiều ý kiến trái chiều.

Theo thông tin của Thể thao và Xã hội, cặp đôi này là người Malaysia. Cô gái mới chỉ 15 tuổi còn người đàn ông khoảng 50. Mặc dù vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người là “tình một đêm” hay là tình nhân nhưng cư dân mạng vẫn "ném đá" kịch liệt.

“Tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng cặp đôi này nên kín kẽ hơn. Họ không nên để những bức ảnh giường chiếu này lan truyền trên mạng xã hội”.

“Dù tài khoản cá nhân của họ bị hack đi nữa thì việc cô gái trẻ và người đàn ông bằng tuổi cha, ông của mình vào khách sạn chụp những bức ảnh thô thiển như thế này là không thể chấp nhận được”, cư dân mạng lên án.

Cách đây không lâu, cư dân mạng cũng một phen xôn xao khi cặp đôi chênh nhau 40 tuổi người Đài Loan công khai những bức ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Bắt đầu từ năm 2013, chuyện tình giữa Lâm Tĩnh Ân (21 tuổi) và Lý Khôn Thành (62 tuổi) đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực.

Được biết, Lý Khôn Thành là một nhạc sĩ có tiếng tại Đài Loan, đã có một đời vợ. Lâm Tĩnh Ân là con gái của bạn thân Lý Khôn Thành. Trong một lần được bạn nhờ khuyên giải con gái vượt qua cú sốc tâm lý khi cha mẹ cãi nhau, vị nhạc sĩ già và Lâm Tĩnh Ân có cơ hội gần gũi. Kể từ đó, cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương dù cách nhau hơn 40 tuổi.

Sau khi mối quan hệ của hai người được công khai, “cặp đôi ông cháu” không chỉ bị dư luận chỉ trích mà còn bị gia đình phản đối gay gắt. Khuyên nhủ con gái không thành, gia đình Tĩnh Ân đã kiện Lý Khôn Thành tội bắt cóc, dụ dỗ thiếu nữ mới lớn và từ mặt con gái.