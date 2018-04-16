Đang 'mây mưa' với khách làng chơi trong phòng tắm, gái bán hoa bị công an ập vào bắt quả tang

Tin nóng 16/04/2018 11:47

Vì nhà quá nhỏ nên hai cặp đôi mua dâm phải vào phòng chứa đồ và phòng tắm để thỏa mãn. Tuy nhiên, đang hành sự thì công an huyện Đông Hòa ập vào bắt quả tang.

Mới đây, TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Đ.T.H (sinh năm 1956) và T.T.T (sinh năm 1969, cùng ngụ tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) về tội Chứa và Môi giới mại dâm.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 11/12/2017, có hai khách làng chơi tìm đến nhà bà H. để mua dâm. Tại đây, họ thỏa thuận với bà H. mua dâm với giá 500 nghìn/2 người. Ngay sau đó, bà H. sắp xếp cho K. và gọi cho T. đưa V. đến nhà để bán dâm cho khách.

Đang 'mây mưa' với khách làng chơi trong phòng tắm, gái bán hoa bị công an ập vào bắt quả tang - Ảnh 1

T. và K. đang bán dâm thì bị công an bắt quả tang - Ảnh minh họa: Internet

Vì nhà bà H. chật nên hai cặp mua dâm phải chia nhau vào phòng tắm và phòng chứa đồ để hành sự. Sau đó, Công an huyện Đông Hòa ập vào kiểm tra, bắt quả tang tại chỗ.

Theo lời khai của các bị cáo, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2017, đối tượng H. đã sắp xếp cho K. bán dâm tại nhà mình được 5 lần. Mỗi lần như vậy, K. thu được từ 30 đến 50.000 đồng. Còn phía T.T.T, mỗi lần môi giới cho V. sẽ được trả 50.000 đồng. Được biết, T.T.T trước đó đã có một tiền án về tội chứa mại dâm. 

Cuối cùng, tòa đã tuyên phạt đối tượng H. 3 năm 6 tháng tù về tội Chứa mại dâm, bị cáo T. bị phạt 3 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

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