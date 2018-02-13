Cận cảnh chân dung tú bà U60 nuôi 3 tiếp viên bán dâm mỗi ngày: Ngựa quen đường cũ

Xã hội 13/02/2018 15:00

Mặc dù đã từng bị tuyên phạt 15 tháng tù vì tội chứa mại dâm nhưng sau khi ra tù, bà Ngọc vẫn tiếp tục xây phòng trọ nuôi 3 tiếp viên để hành nghề mại dâm.

Ngày 13/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Bích Ngọc (sinh năm 1963, cư ngụ tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương) về hành vi chứa mại dâm.

Theo đó, bà Ngọc đã xây phòng trọ ở phía sau nhà mình, tuyển và nuôi 3 cô gái hành nghề mại dâm. Mỗi lượt bán dâm, bà Ngọc thu 200 nghìn đồng. Sau đó, đối tượng đưa cho các tiếp viên 100 nghìn đồng và giữ số còn lại.

Cận cảnh chân dung tú bà U60 nuôi 3 tiếp viên bán dâm mỗi ngày: Ngựa quen đường cũ - Ảnh 1
Sau khi ra tù, bà Ngọc tiếp tục xây phòng trọ nuôi 3 tiếp viên để hành nghề mại dâm - Ảnh: Saostar

Được biết, vào năm 2011, đối tượng Ngọc từng bị tòa án nhân dân huyện Thanh Chương tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội chứa mại dâm. Tuy nhiên, sau khi ra tù “tú bà” này chẳng những không hối cải mà còn tiếp tục phạm pháp.

Vì nhà riêng của bà Ngọc có hiểu hiện bất thường về giờ giấc, thường xuyên xuất hiện người lạ mặt nên người dân phản ánh sự việc lên cơ quan chức năng. Sau quá trình điều tra, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/1, Công an huyện Thanh Chương bất ngờ ập vào nhà của Phan Thị Bích Ngọc. Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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