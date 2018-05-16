Sau khi chia tay, biết tin bạn gái sẽ tố cáo mình đến cơ quan chức năng, người đàn ông đã hẹn cô đến một khách sạn rồi hành hung dã man.

Vào ngày 14/5 vừa qua, chị H.T.L (sinh năm 1995, quê ở Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An – hiện đang tạm trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng và báo chí vì bị bạn trai hành hung, đe dọa. L. mong muốn thoát khỏi người bạn trai bạo lực - Ảnh: Internet Theo đó, chị L. có quan hệ yêu đương với người đàn ông sinh năm 1985, có quốc tịch nước ngoài. Tuy nhiên, vì hai người không tiến được đến hôn nhân nên xảy ra mâu thuẫn. Trước khi L. gửi lời cầu cứu, chị đã bị bạn trai bạo hành dã man và đập nát điện thoại. Sau lần đó, L. kiên quyết chấm dứt và thông báo với anh ta sẽ trình báo sự việc ra tòa.

L. đau đớn khi nhiều lần bị đánh đập, tung clip nóng lên các diễn đàn - Ảnh: Internet L. kể rằng khi người đàn ông này biết chị sẽ tố cáo thì tìm cách gặp mặt. Hai người hẹn trong khách sạn và đã có một cuộc nói chuyện hòa bình nhằm hàn gắn tình cảm. Thế nhưng sau đó L. bị bạn trai đánh liên tục vào mặt, đầu và bụng. Khi L. gục ngã dưới sàn, anh ta còn bắt chị quỳ xuống van xin và quay clip lại. Đó chỉ là một trong rất nhiều lần L. bị người yêu vũ phu đánh đập dã man. Có những lần, người đàn ông đó đánh bạn gái mình ngay trước mặt nhiều bạn bè. Dù được can ngăn nhưng hắn ta vẫn không dừng tay.

Chị L. thường xuyên bị nhân tình đánh đập dã man - Ảnh: Internet Lúc mới yêu, L. luôn nghĩ rằng cả hai sẽ kết hôn nên không ngăn cản hay nghi ngờ gì khi anh ta quay lại clip ân ái của hai người. Chẳng ai ngờ được gã ta đã mang những đoạn clip đó đăng tải lên các diễn đàn rồi gửi cho tất cả người thân và bạn bè của cô xem nhằm hạ nhục bạn gái. Hiện tại, mặc dù visa của anh ta đã hết hạn nhưng người này vẫn tiếp tục đe dọa, đăng tải những đoạn clip kia để làm nhục L. Quá sợ hãi, nạn nhân quyết định gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng với hy vọng sẽ được giải thoát khỏi kẻ vũ phu. Kết quả khám thương tích của chị L. - Ảnh: Internet Liên quan đến sự việc trên, một cán bộ Công an phường Khâm Thiên, quận Đống Đa cho biết đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ của chị L. Hiện tại cơ quan này đang thu thập chứng cứ và hoàn tất hồ sơ.

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