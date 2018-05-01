Kết hôn với người chồng lớn hơn mình nhiều tuổi, cô gái trẻ tưởng mình sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn, được chồng yêu thương, chiều chuộng. Thế nhưng mọi giấc mộng của cô sụp đổ hoàn toàn khi bị chồng đánh lúc mới sinh đứa con đầu lòng.

Sau khi nhận được lời cầu cứu của chị U. (sinh năm 1994), Phụ nữ & Gia đình đã liên hệ với cô để hiểu thêm về câu chuyện. Trao đổi với chúng tôi, U. (sống tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết vợ chồng cô kết hôn từ năm 2013. Chồng U. sinh năm 1985, là một người thành đạt, có địa vị xã hội. Khi kết hôn, cô luôn toàn tâm, toàn ý chăm sóc chồng và hy vọng cả hai sẽ sống hạnh phúc với nhau suốt những tháng ngày còn lại.

Thế nhưng đến năm 2014, khi U. vừa sinh đứa con đầu lòng được 28 ngày, cô phát hiện chồng mình có mối quan hệ đáng ngờ với một người phụ nữ khác. U. tra hỏi thì bị chồng tát vào mặt. Vì suy nghĩ cho gia đình và đứa con trong bụng mà cô cố nhẫn nhịn để mọi việc trôi qua. Vì suy nghĩ cho con và muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, U. đã chọn cách im lặng khi bị chồng đánh đập - Ảnh: Nhân vật cung cấp Sau đó không lâu, U. sinh thêm một bé gái. Dù đã sinh cho chồng “đủ nếp đủ tẻ” nhưng theo lời kể của U. thì cuộc sống của cô cũng chẳng khá hơn là mấy. Vì bận chăm sóc hai đứa con nhỏ nên U. không thể đi làm, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào thu nhập của chồng.

U. kể: “Chồng em mang tiếng đi làm một tháng 20, 30 triệu nhưng mỗi lần em cần chi tiêu trong nhà thì chỉ đưa được vài trăm. Mọi chi phí sinh hoạt em đều phải ghi lại rõ ràng, thiếu sót gì là ổng vặn vẹo, hỏi đủ thứ. Từ lúc cưới đến giờ, ông ấy đánh em cũng khoảng 11, 12 lần. Chịu hết nổi em mới dẫn hai con đi, chuẩn bị ly hôn”. Tuy nhiên, vì không đủ khả năng nên U. đã gửi đứa con trai lớn lại cho nhà chồng và dẫn con gái nhỏ về nhà chị gái ở Mỹ Tho để chăm sóc. Trong khi chờ quyết định từ tòa, người nhà của chồng U. đã đến tận nhà mang đứa con nhỏ đi. Lời kêu cứu của U. gửi đến cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình “Khi em đến nơi đòi lại con thì bị hai em đứa em chồng đánh ngay giữa chợ, không cho gặp con. Nó nói khi nào tòa xử thì mới được gặp con. Giờ em nhớ con quá nhưng không cách nào đưa con về được”, U. ngậm ngùi khi nhắc đến đứa con nhỏ của mình. U. chia sẻ với chúng tôi rằng mong ước lớn nhất bây giờ là có thể đưa con trở về nhà và sớm thoát được người chồng vũ phu kia. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về sự việc.

Chồng đánh vợ rồi cột dây vào cổ lôi đi giữa chợ: Sự thật bất ngờ đằng sau Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người vợ bị chồng lôi cổ, chửi bới ngay giữa chợ khiến cư dân mạng xôn xao. Sự thật đàng sau câu chuyện này là gì?

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