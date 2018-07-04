Sau khi mây mưa với gái mại dâm, nam thanh niên 9x chẳng những không trả tiền mà còn trói chân tay nạn nhân để cướp tài sản.

Sáng nay (4/7), Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Chí Thiện (sinh năm 1993) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai vì không có tiền tiêu xài nên nảy sinh kế hoạch hẹn gái bán dâm vào khách sạn quan hệ và khống chế cướp tài sản.

Sau khi 'mây mưa', Thiện trói chặt chân tay, nhét vớ vào miệng chị N. để cướp tài sản - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, chiều 2/7, Thiện lên mạng tìm kiếm gái bán hoa. Thiện gọi cho chị N.L.Y.N (sinh năm 1993, ngụ tại Bà Rịa, Vũng Tàu) để thỏa thuận giá cả rồi hẹn đến một khách sạn ở đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 (TP.HCM).

Sau khi quan hệ xong, Thiện dùng dây giày, dây sạc điện thoại để trói tay, chân rồi dùng tất nhét vào miệng của chị N. để nạn nhân không thể hô hoán. Thiện lục lấy hơn 2 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động iPhone 6 rồi đi xuống trả phòng.

Tuy nhiên, khi Thiện vừa đi xuống đến quầy lễ tân trả phòng thì bị nhân viên khách sạn giữ lại. Vào kiểm tra phòng phát hiện sự việc, nhân viên này đã bắt Thiện, giao cho cơ quan công an để xử lý.

Bắt 9 nghi can thực hiện hàng loạt vụ cướp ở TP.HCM Qua truy xét, Công an quận 10, TP.HCM đã bắt giữ 9 nghi can nằm trong băng cướp nhí thực hiện hàng loạt vụ cướp tại các cửa hàng tiện ích.

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