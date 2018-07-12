Tiết lộ sốc của chủ nhà nghỉ về cô gái quỵt tiền bị trói vào cột sắt

Mới đây, Trưởng công an thị trấn Vĩnh Tuy đã lên tiếng xác nhận sự việc. Cô gái trong ảnh đến nhà nghỉ thuê phòng cùng một người đàn ông. Chiều 10/7, khi chủ nhà nghỉ đề nghị thanh toán tiền thuê phòng lần trước đó, cô gái đã không trả mà bỏ chạy.

Chiều ngày 10/7, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô gái bị trói tay vào cột sắt vì quỵt tiền nhà nghỉ. Vụ việc được được cho là xảy ra tại ngã ba Vĩnh Hảo (thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, Hà Giang ).

Trao đổi với Báo Đất Việt, chủ nhà nghỉ cho cô gái thuê phòng tỏ ra vô cùng bức xúc. Người này cho biết, trong lúc bị truy đuổi, cô gái cầm dao để chống trả, khua khoắng loạn xạ khiến chồng chị bị thương ở tay.

Trên đường chạy trốn, cô gái lấy được con dao ở một nhà dân để chống đối. Nhận được thông tin vụ việc, công an thị trấn đã đến giải quyết nhưng cô gái đã đi mất.

Chủ nhà nghỉ kể, cô gái trẻ vào đây thuê phòng 2 lần, với hai người đàn ông khác nhau. Lần thứ nhất khi nghỉ qua đêm, người đàn ông rời khỏi phòng và gửi một cái túi, nói buổi trưa sẽ quay lại đón cô gái. Tuy nhiên đến chiều nam thanh niên vẫn không quay lại, chủ nhà nghỉ mở túi đồ ra xem thì chỉ thấy một bộ quần áo bốc mùi hôi. Cô gái hôm đó cũng trốn không trả tiền phòng.

Khi bị truy đuổi, cô gái trẻ cầm dao chống trả chủ nhà nghỉ - Ảnh: Facebook

Ngày 10/7, cô gái lại đến đây với một nam thanh niên khác. Chiều cùng ngày, cô gái đi khỏi thì bị chủ nhà nghỉ nhận ra, đòi trả tiền phòng lần trước.

Chủ nhà nghỉ cho biết mình rất tế nhị, nói chuyện nhẹ nhàng vì sợ cô gái xấu hổ. Ai ngờ cô này không nói gì, đẩy chủ nhà nghỉ rồi bỏ chạy.

Khi bị bắt, cô gái cũng không xin tha mà tỏ thái độ lì lợm, dùng dao đe dọa vợ chồng chủ nhà nghỉ. Cô gái này cũng không có tài sản gì, thậm chí điện thoại cũng không có. Sau đó, cô gái đã mượn điện thoại để gọi về cho bố nhưng không ai nghe máy.

"Tôi cũng đoán cô gái này chắc bỏ nhà lang thang hoặc bố mẹ không chấp nhận nên cặp kè với người này người kia kiếm bữa cơm qua ngày. Nếu lúc đó cô ấy bảo xin tôi tiền vì không có tiền trả thì tôi cũng cho, đằng lại lại cầm dao chống đối với thái độ lỳ lợm", chủ nhà nghỉ bức xúc.

Tuy nhiên, thấy cô gái đáng thương nên chủ nhà nghỉ đã bỏ qua, không đưa lên công an trình báo.