Sau khi "thư giãn" trong nhà nghỉ, cụ ông 71 tuổi bị cuỗm sạch tài sản.

Ngày 2/7, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thúy Duyên (38 tuổi, không có nơi cư trú cố định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ ông 71 tuổi được người phụ nữ đưa vào nhà nghỉ xoa bóp, bấm huyệt sau đó mất sạch tiền - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 24/6, cụ N.Đ.C. (71 tuổi, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đến trụ sở Công an TP Hải Dương trình báo về việc mình vừa bị một đối tượng nữ lấy cắp toàn bộ tài sản.

Theo trình bày của nạn nhân, khoảng 10 giờ 30 ngày 24/6, khi đang đứng trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thì có một người phụ nữ đến làm quen. "Mỹ nhân" này tự giới thiệu mình có khả năng xoa bóp bấm huyệt và mời cụ C. sử dụng dịch vụ.

Được cụ ông đồng ý, người phụ nữ này đưa cụ đến nhà nghỉ Gia Khánh (tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương) để xoa bóp, bấm huyệt. Sau khi làm xong, "người đẹp" ra về trước. Lúc này, cụ C. mới hoảng hốt phát hiện mất toàn bộ số tiền 6,6 triệu đồng trong túi quần.

Sau khi xác minh điều tra và sàng lọc đối tượng, Công an TP Hải Dương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thúy Duyên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ ông mất sạch tài sản khi vào nhà nghỉ với 'người đẹp' - Ảnh minh họa: Internet

Tại cơ quan công an, Duyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cũng với thủ đoạn như đã sử dụng với cụ ông 71 tuổi, ngày 26/6, tại phòng 201 nhà nghỉ Tây Đô (phường Tứ Minh), Duyên đã lấy trộm của một người đàn ông khác 1 điện thoại Samsung Galaxy Note và 1,5 triệu đồng.

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