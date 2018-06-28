Thấy người con bầm tím, phụ huynh xông vào trường đánh cô giáo thủng màng nhĩ

Xã hội 28/06/2018 17:26

Thấy vết bầm trên cơ thể con gái, phụ huynh kéo người nhà đến đánh đập nữ giáo viên mầm non thủng màng nhĩ.

Hôm nay (28/6), Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Xuân Mai (21 tuổi, ngụ xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về việc bị phụ huynh đánh đập dã man phải nhập viện. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Người Lao Động, chị Mai là giáo viên tại cơ sở mầm non Sen Hồng (thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị Xã Điện Bàn). Vào lúc 17 giờ 30 ngày 21/6, chị Mai và các cô giáo khác đang làm việc thì ông Phan Minh Thuận (bố đẻ cháu Phan Thị Minh Th. học sinh của cơ sở) đưa cháu đến lớp và hỏi cô giáo nào đã đánh con ông.

Lúc này chị Mai và một cô giáo khác đi ra hỏi thăm và xem cháu bị làm sau. Ông Thuận cho biết con gái mình bị bầm ở háng. Sau khi xem xét vết thương, các cô giáo nhận định em Th. bị thương lúc ngồi xe đạp chứ không ai đánh cháu.

Ông Thuận nghe vậy thì đi về, một lúc sau quay lại trường cùng một vài người khác. Khi cô Mai vừa từ trong lớp chạy ra, ông Thuận la lên rằng chính cô Mai đánh con ông, sau đó lao vào đánh, đá, tát tới tấp vào mặt, hai bên má, lưng và đầu của cô Mai khiến nữ giáo viên ngã xuống đất.

Chưa dừng lại ở đó, ông Thuận và một người tên Huy tiếp tục dùng chân đá, đạp vào người, mông cô giáo Mai khiến nạn nhân ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thấy người con bầm tím, phụ huynh xông vào trường đánh cô giáo thủng màng nhĩ - Ảnh 1
Cô giáo bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ - Ảnh: Người Lao Động

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, cô Mai tỉnh lại. Tiếp đó bệnh viện kiểm tra không thấy có dấu hiện tổn thương vùng sọ não nên cho bệnh nhân về nhà tiếp tục theo dõi. Đến ngày 23/6, nữ giáo viên bị đau đầu, choáng váng, buồn nôn nên phải nhập viện điều trị. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Cư (Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức) là người trực tiếp điều trị cho cô Mai thông tin, nữ giáo viên bị "sang chấn thủng nhĩ" tai phải. Việc màng nhĩ bị thủng rất dễ dẫn đến nguy cơ bị điếc. Sau khi điều trị và theo dõi khoảng 6 tháng nếu không lành thì phải phẫu thuật. Hiện tại, tai phải của chị Mai bị ù, rất đau và dường như không thể nghe được âm thanh.

Thấy người con bầm tím, phụ huynh xông vào trường đánh cô giáo thủng màng nhĩ - Ảnh 2
Cô giáo khẳng định mình không đánh học sinh - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, chị Mai cũng khẳng định là không hề đánh cháu Th., tất cả mọi việc chỉ là hiểu lầm. "Tôi rất đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Khi đã chọn nghề này chúng tôi luôn đặt niềm yêu thương trẻ như người thân của mình và không bao giờ nghĩ có ngày lại bị phụ huynh đánh đập dã man như vậy. Trong trường hợp phụ huynh xác định có người đánh con mình thì đã đành, đằng này chưa rõ ngọn nguồn câu chuyện đã xông vào hành hung giáo viên, coi thường pháp luật như vậy thật sự không thể chấp nhận được", chị Mai trao đổi với Người Lao Động.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, chủ cơ sở mầm non nơi xảy ra sự việc cho biết đã tiến hành xác minh, trích xuất camera tại các phòng học và không hề phát hiện việc giáo viên đánh các em nhỏ. Bà Thu nhận định vết bầm trên háng cháu Th. cũng không phải do bị đánh mà có thể do nguyên nhân khách quan nào đó.

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