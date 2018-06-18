Phát hiện thi thể thầy giáo bị đánh chết cùng người phụ nữ treo cổ tự tử: Hé lộ mối quan hệ oan trái

Tin nóng 18/06/2018 15:19

Người đàn ông được phát hiện tử vong do bị đánh chết, cạnh đó là người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ.

Sáng nay 18/6, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến hai người chết xảy ra ở phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột.

Phát hiện thi thể thầy giáo bị đánh chết cùng người phụ nữ treo cổ tự tử: Hé lộ mối quan hệ oan trái - Ảnh 1
Người dân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Danh tính hai nạn nhân được xác định là ông Phạm Xuân Kính (57 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân) và bà Phạm Thị Kim Cúc (51 tuổi, ngụ phường Tân An).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối 17/6, con trai ông Kính gọi nhiều cuộc điện thoại cho cha nhưng không ai nghe máy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh này đã đến chòi rẫy của gia đình (thuộc tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân) để tìm cha.

Tại đây, người này tá hỏa phát hiện cha mình chết trên giường với nhiều vết thương trên mặt. Ngay sau đó, con trai ông Kính đã hô hoán người dân rồi trình báo lên cơ quan chức năng.

Khi khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thêm bà Phan Thị Kim Cúc đã tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực gần nơi phát hiện thi thể ông Kính. Ngoài ra, tại hiện trường, công an cũng thu giữ một chiếc chày bằng kim loại có dính máu.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định bà Cúc dùng chày đánh ông Kính tử vong rồi treo cổ tự sát.

Phát hiện thi thể thầy giáo bị đánh chết cùng người phụ nữ treo cổ tự tử: Hé lộ mối quan hệ oan trái - Ảnh 2

Khu vực chòi rẫy nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân - Ảnh: Người Lao Động

Người dân địa phương cho biết, bà Cúc đã ly dị chồng, còn ông Kính là giáo viên dạy thể dục trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và đã có vợ con. Giữa ông Kính và bà Cúc có quan hệ tình cảm nhiều năm nay. Trước đây bà Cúc thường xuyên lui tới thăm ông Kính ở khu vực rẫy nơi xảy ra vụ án mạng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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