Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm hiếp dâm, cướp tài sản cô giáo

Tin nóng 24/06/2018 18:49

Nghi phạm hiếp dâm cô giáo chính là cựu học sinh của trường, thường ăn chơi đua đòi và tụ tập với nhiều đối tượng xấu.

Liên quan đến vụ việc cô giáo P.T.N.N. (33 tuổi), giáo viên trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) bị Võ Minh Trung (19 tuổi, trú thôn Hiệp Lại, xã Bình Thành) hiếp dâm và cướp tài sản, theo nguồn tin của Công an TPHCM, Trung chính là cựu học sinh trường THCS Lê Thuyết.

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm hiếp dâm, cướp tài sản cô giáo - Ảnh 1
Nghi phạm hiếp dâm cô giáo là cựu học sinh của trường - Ảnh: Internet

Một số giáo viên trong trường cho biết, lúc còn học ở trường, Trung là học sinh ăn chơi, đua đòi và ít khi nghe lời thầy cô giáo.

Nhà đối tượng chỉ cách trường khoảng 300m. Nhiều năm nay, Trung thường tụ tập với một số bạn bè xấu sử dụng chất gây nghiện. Không ít lần mọi người thấy Trung đi vào Trường THCS Lê Thuyết với những biểu hiện bất thường. Vì ngại va chạm nên khi bắt gặp đối tượng, các giáo viên thường không dám hỏi han, bảo vệ trường cũng không tiến hành ngăn cản.

Cô N. cho biết trước khi bị Trung hãm hại, cô từng 2 lần chứng kiến Trung đột nhập vào trường một cách ngang nhiên rồi đi lui đi tới khá lâu. Lúc này cô N. nhìn thấy thầy Trần Văn Bình bắt gặp Trung. Thầy Bình có hỏi Trung vào trường làm gì thì Trung trả lời là do đánh rơi ví nên vào tìm.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 9 giờ 15 ngày 20/6, khi cô N. đang ngồi một mình tại trường để trực ban thì bị một nam thanh niên bịt mặt xông vào phòng dùng dao khống chế, thực hiện hành vi đồi bại, sau đó cướp đi hai chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, công an có mặt tại hiện trường và điều tra, xác định nghi can là Võ Minh Trung.

Theo điều tra ban đầu, Trung bán hai chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân cho một cửa tiệm ở TP Huế. Trên đường từ Huế về lại xã Bình Thành, Trung bị lực lượng chức năng bắt giữ. Công an cũng phát hiện trên người Trung có chất gây nghiện.

Ông Trần Văn Bình - Hiệu trưởng trường THCS Lê Thuyết cho biết, cô giáo N. đã lập gia đình và có hai con. Theo quy định của trường, trong thời gian nghỉ hè, giáo viên và nhân viên trong trường phải thay phiên nhau trực hành chính. Thời điểm cô giáo N. bị kẻ xấu hãm hại, nạn nhân đang thực hiện nhiệm vụ trực hành chính theo lịch phân công của nhà trường. Sự việc đáng tiếc khiến lãnh đạo nhà trường rất đau lòng.

Cũng theo ông Bình, lúc cô giáo N. bị cưỡng hiếp, bảo vệ duy nhất của trường về nhà ăn cơm. Khi bảo vệ vừa ra khỏi trường thì nghi phạm xông vào thực hiện hành vi đồi bại.

Tuy nhiên, cô N. tiết lộ sự việc đáng tiếc xảy ra là do bảo vệ thiếu trách nhiệm và bỏ bê công việc.

Sau vụ việc, lãnh đạo Trường THCS Lê Thuyết đã tổ chức họp và thống nhất sẽ tăng cường số người trực hè mỗi ngày. Đồng thời, lãnh đạo cùng các thầy cô nhà trường đã tổ chức thăm hỏi động viện, hiện sức khỏe cô giáo đã ổn định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Nhân lúc cả trường chỉ có một mình cô giáo, nam thanh niên lẻn vào dùng dao khống chế cô để thực hiện hành vi đồi bại.

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