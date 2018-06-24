Nhân lúc cả trường chỉ có một mình cô giáo, nam thanh niên lẻn vào dùng dao khống chế cô để thực hiện hành vi đồi bại.

Mới đây, vụ việc cô giáo P.T.N.N. (33 tuổi), giáo viên trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) bị nam thanh niên xông vào trường hiếp dâm gây chấn động dư luận xã hội. Ông Trần Văn Bình - Hiệu trưởng trường THCS Lê Thuyết cho biết, cô giáo N. đã lập gia đình và có hai con. Theo quy định của trường, trong thời gian nghỉ hè, giáo viên và nhân viên trong trường phải thay phiên nhau trực hành chính. Thời điểm cô giáo N. bị kẻ xấu hãm hại, nạn nhân đang thực hiện nhiệm vụ trực hành chính theo lịch phân công của nhà trường. Sự việc đáng tiếc khiến lãnh đạo nhà trường rất đau lòng.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Internet Trước việc dư luận bức xúc vì công tác bảo vệ an ninh trật tự của trường không tốt dẫn đến sự việc đau lòng, ông Bình phân trần lúc cô giáo N. bị cưỡng hiếp, bảo vệ duy nhất của trường về nhà ăn cơm. Khi bảo vệ vừa ra khỏi trường thì nghi phạm xông vào thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, chiều 23/6, cô N. lại tiết lộ thông tin trái ngược. Hôm 20/6, cô đến trường trực hành chính vào khoảng 8 giờ 10 và bảo vệ nhà trường đến ít phút sau đó. Cả hai nói chuyện được mấy câu thì người bảo vệ này bỏ đi khỏi trường.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, một nam thanh niên xông vào phòng trực, dùng dao khống chế cô N. để cưỡng hiếp. Cũng theo cô N., trong ngày cô trực hành chính, theo lịch phân công thì nhà trường còn có thêm 2 người trực gồm 1 người trực lãnh đạo và 1 người khác trực tuyển sinh. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc thì 2 người được phân công trực không đến trường. Đến tận trưa 23/6, lãnh đạo nhà trường cùng người bảo vệ mới đến nhà cô thăm hỏi. Theo Infonet, cô N. khẳng định chuyện bảo vệ trường về nhà ăn cơm trong lúc cô bị hãm hại là không đúng sự thật, mà là bảo vệ đã bỏ bê công việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nghi can là Võ Minh Trung (19 tuổi). Đối tượng bị bắt khi đang trên đường từ TP Huế quay trở lại xã Bình Thành. Lúc này, công an cũng phát hiện trên người Trung có ma túy chưa sử dụng. Đối tượng cũng thuộc diện theo dõi của lực lượng chức năng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cô giáo bị nam thanh niên 19 tuổi bịt mặt lẻn vào khống chế hiếp dâm ngay trong trường Đang ngồi một mình trong phòng trực của trường, cô giáo N. bị một nam thanh niên bịt mặt, dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

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