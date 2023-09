Trước việc dư luận bức xúc vì công tác bảo vệ an ninh trật tự của trường không tốt dẫn đến sự việc đau lòng, ông Bình phân trần lúc cô giáo N. bị cưỡng hiếp, bảo vệ duy nhất của trường về nhà ăn cơm. Khi bảo vệ vừa ra khỏi trường thì nghi phạm xông vào thực hiện hành vi đồi bại.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, một nam thanh niên xông vào phòng trực, dùng dao khống chế cô N. để cưỡng hiếp.

Cũng theo cô N., trong ngày cô trực hành chính, theo lịch phân công thì nhà trường còn có thêm 2 người trực gồm 1 người trực lãnh đạo và 1 người khác trực tuyển sinh. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc thì 2 người được phân công trực không đến trường. Đến tận trưa 23/6, lãnh đạo nhà trường cùng người bảo vệ mới đến nhà cô thăm hỏi.

Theo Infonet, cô N. khẳng định chuyện bảo vệ trường về nhà ăn cơm trong lúc cô bị hãm hại là không đúng sự thật, mà là bảo vệ đã bỏ bê công việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nghi can là Võ Minh Trung (19 tuổi). Đối tượng bị bắt khi đang trên đường từ TP Huế quay trở lại xã Bình Thành. Lúc này, công an cũng phát hiện trên người Trung có ma túy chưa sử dụng. Đối tượng cũng thuộc diện theo dõi của lực lượng chức năng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.