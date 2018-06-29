Từng bị tù về tội dâm ô trẻ em, cụ ông 62 tuổi tiếp tục hiếp dâm bé 5 tuổi

Tin nóng 29/06/2018 15:26

Từng bị phạt 12 tháng tù treo vì tội dâm ô với trẻ em nhưng bị cáo 62 tuổi lại 'ngựa quen đường cũ', tiếp tục hiếp dâm bé gái 5 tuổi.

Sáng nay (29/6), TAND tỉnh Bình Phước mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Chí Thiện (62 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Từng bị tù về tội dâm ô trẻ em, cụ ông 62 tuổi tiếp tục hiếp dâm bé 5 tuổi - Ảnh 1
Từng bị tù treo tội dâm ô trẻ em, Nguyễn Chí Thiện tiếp tục 'ngựa quen đường cũ' - Ảnh: Người Lao Động

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 13/12/2017, Nguyễn Chí Thiện đến nhà chị T.G. (ngụ xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) uống rượu. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, sau khi nhậu xong, Thiện ngồi xem tivi ở phòng khách thì thấy cháu T.T.X (5 tuổi, con chị G.) đi vào nên nảy sinh ý đồ đồi bại.

Thiện dụ dỗ sau đó dắt cháu X. vào giường bên trong phòng ngủ. Tại đây, đối tượng khống chế cháu bé để thực hiện hành vi giao cấu nhưng không thành công do cháu X. còn quá nhỏ. Do bị đau nên cháu X. vùng dậy chạy ra ngoài khóc lóc. Sợ bị phát hiện nên Thiện nhanh chóng rời khỏi nhà chị G.

Thấy con gái có biểu hiện bất thường nên chị G. kiểm tra rồi gặng hỏi cháu. Cháu X. vừa khóc vừa kể lại vụ việc. Bức xúc việc cháu X. bị xâm hại, chị G. làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Đến 21 giờ cùng ngày, Thiện đến Công an xã Phú Sơn đầu thú.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Nguyễn Chí Thiện thực hiện hành vi xâm hại trẻ em. Trước đó vào ngày 28/7/2006, Thiện bị TAND huyện Tân Châu (Tây Ninh) tuyên phạt 12 tháng tù treo về tội Dâm ô trẻ em.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường tổn hại sức khỏe và tổn thất tinh thần 70 triệu đồng cho gia đình bị hại.

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