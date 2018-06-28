Yêu râu xanh nhiễm HIV xâm hại bé 11 tuổi bị tuyên 30 tháng tù, đền bù nạn nhân 17 triệu đồng

Tin nóng 28/06/2018 10:23

Mang trong mình căn bệnh thế kỷ, gã đàn ông 52 tuổi vẫn nhẫn tâm xâm hại bé gái hàng xóm 11 tuổi khiến dư luận phẫn nộ.

Hôm qua (27/6), TAND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, ngụ xã Trường Yên) về tội Dâm ô trẻ em. Đáng nói, Hùng nghiện nặng, mang trong mình căn bệnh HIV khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ. Trong khi đó, nạn nhân lại có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Văn Hùng 2 năm 6 tháng tù về tội Dâm ô với trẻ em. Về dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường hơn 17 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Yêu râu xanh nhiễm HIV xâm hại bé 11 tuổi bị tuyên 30 tháng tù, đền bù nạn nhân 17 triệu đồng - Ảnh 1
Bị cáo Vũ Văn Hùng - Ảnh: Internet

Theo cáo trạng, Vũ Văn Hùng là hàng xóm sát cạnh nhà chị Nguyễn Thị N. Khoảng 17 giờ 30 ngày 30/4/2017, Hùng sang chơi và rủ hai con gái của chị N. là cháu T. (14 tuổi) và cháu Ng. (11 tuổi) sang nhà lấy mỳ tôm về ăn.

Ngay khi sang, cháu Ng. bị Hùng khống chế, đè ra giường, lột quần và thực hiện hành vi dâm ô. Sự việc chỉ dừng lại khi bị cháu T. nhìn thấy và hét lên.

Nghe hai con gái kể lại vụ việc, chị N. đã lấy nước muối rửa bộ phận sinh dục cho cháu Ng. vì sợ lây nhiễm, sau đó báo công an.

Kết quả giám định pháp y cho thấy màng trinh cháu Ng. chưa bị rách nhưng xung huyết gốc màng trinh. May mắn hơn cả là kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân chưa bị nhiễm HIV.

Yêu râu xanh nhiễm HIV xâm hại bé 11 tuổi bị tuyên 30 tháng tù, đền bù nạn nhân 17 triệu đồng - Ảnh 2
Vũ Văn Hùng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và thường lấy lý do sức khỏe không đảm bảo nên lực lượng chức năng đã điều động xe cứu thương phục vụ việc áp tải. Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cũng được trang bị khẩu trang và găng tay dày - Ảnh: Internet
Yêu râu xanh nhiễm HIV xâm hại bé 11 tuổi bị tuyên 30 tháng tù, đền bù nạn nhân 17 triệu đồng - Ảnh 3
Chị N. và cháu Ng. - Ảnh: Internet

Theo lãnh đạo xã, nhà cháu bé bị xâm hại thuộc diện nghèo nhất nhì xã Trường Yên. Một mình chị N. tần tảo kiếm sống để nuôi chồng bị bệnh thần kinh và 3 con nhỏ, trong đó có 2 cháu bị chậm phát triển.

Sau khi tòa tuyên án, đại diện gia đình nạn nhân khẳng định họ sẽ kháng án lên cấp phúc thẩm, theo đuổi công lý đến cùng.

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Nhà bị hại và nhà bị cáo đều ở cuối làng, khá vắng vẻ và hiếm người qua lại. Điều này khiến chị N. luôn nơm nớp lo sợ con mình lại bị kẻ nghiện ngập này xâm hại lần nữa.

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