Tột cùng phẫn nộ: Đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối xâm hại bé gái 11 tuổi

Xã hội 27/06/2018 11:33

Nhà bị hại và nhà bị cáo đều ở cuối làng, khá vắng vẻ và hiếm người qua lại. Điều này khiến chị N. luôn nơm nớp lo sợ con mình lại bị kẻ nghiện ngập này xâm hại lần nữa.

Hôm nay (27/6), TAND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Hùng (54 tuổi, ngụ xã Trường Yên) về tội Dâm ô trẻ em. Đáng nói, Hùng nghiện nặng, mang trong mình căn bệnh HIV khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ. Trong khi đó, nạn nhân lại có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Suốt 1 năm qua, đối tượng nghiện ngập này vẫn được tại ngoại, sống ngay cạnh nhà nạn nhân khiến mẹ bé gái vô cùng lo sợ.

Tột cùng phẫn nộ: Đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối xâm hại bé gái 11 tuổi - Ảnh 1
Chị N. đau đớn tột cùng khi con gái bị đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối xâm hại - Ảnh: PNVN

Theo cáo trạng, Vũ Văn Hùng là hàng xóm sát cạnh nhà chị Nguyễn Thị N. Khoảng 17 giờ 30 ngày 30/4/2017, Hùng sang chơi và rủ hai con gái của chị N. là cháu T. (14 tuổi) và cháu Ng. (11 tuổi) sang nhà ăn mỳ tôm.

Ngay khi sang, cháu Ng. bị Hùng khống chế, đè ra giường, lột quần và thực hiện hành vi dâm ô. Sự việc chỉ dừng lại khi bị cháu T. nhìn thấy và hét lên.

Nghe hai con gái kể lại vụ việc, chị N. đã báo công an yêu cầu xử lý theo pháp luật.

Kết quả giám định pháp y cho thấy màng trinh cháu Ng. chưa bị rách nhưng xung huyết gốc màng trinh. May mắn hơn cả là kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân chưa bị nhiễm HIV.

Theo lãnh đạo xã, nhà cháu bé bị xâm hại thuộc diện nghèo nhất nhì xã Trường Yên. Gia đình gôm 5 người, chồng chị N. bị bệnh thần kinh, hai trong số ba con bị chậm phát triển. Một mình chị N. chèo thuyền chở khách tại khu du lịch Tràng An để nuôi cả nhà. Để có chỗ "chui ra chui vào", cả nhà 5 người phải ở nhờ hàng xóm trong căn nhà cấp bốn tồi tàn, dột nát.

Nhà bị hại và nhà Vũ Văn Hùng đều ở cuối làng, khá vắng vẻ và hiếm người qua lại. Điều này khiến chị N. luôn nơm nớp lo sợ con mình lại bị xâm hại lần nữa.

"Tôi mong cơ quan chức năng sớm định tội hung thủ để con tôi được sống an toàn", chị N. vừa nói vừa khóc.

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Từ khóa:   dâm ô trẻ em bị đối tượng nhiễm HIV xâm hại

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