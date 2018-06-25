Nỗi lòng người mẹ vợ quỳ gối xin tòa miễn án tử hình cho con rể

Xã hội 25/06/2018 17:38

Mẹ vợ quỳ gối xin tòa miễn án tử cho con rể vì không muốn cháu ngoại mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Hôm nay (25/6), TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Hồ (30 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Tòa tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Văn Hồ án tử hình về tội giết người

Theo Hội đồng xét xử, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Hồ đã đâm chết vợ ngay trước mặt người thân. Hành động của bị cáo được nhận định là vô cùng dã man, mang tính chất côn đồ, đê hèn... Án sơ thẩm là đúng người đúng tội.

Nỗi lòng người mẹ vợ quỳ gối xin tòa miễn án tử hình cho con rể - Ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Văn Hồ khóc khi bị tuyên y án tử hình - Ảnh: Báo Đất Việt

Mẹ vợ của bị cáo sau khi nghe tòa tuyên y án tử hình đã vội vàng quỳ gối xin tòa tha mạng cho con rể. Bà không muốn cháu ngoại mình đã mất mẹ lại phải mất cả cha.

Suốt phiên xét xử, mẹ vợ bị cáo liên tục khóc lóc, khuôn mặt đau khổ tột cùng khiến những người tham dự phiên tòa cũng xót xa. Bà ngoại của bị hại ngồi cạnh bên cũng tỏ ra xót thương đứa cháu rể của mình.

Theo cáo trạng, Hồ kết hôn với chị L.Q.N. năm 2013 và sống chung với ông bà ngoại của chị N. Hồ rất mê cờ bạc và mượn của anh N.C.K. số tiền 16,4 triệu. Vì không có tiền trả nợ nên Hồ bỏ trốn lên TP.HCM. Anh K. thường đến nhà tìm chị N. yêu cầu trả nợ cho chồng.

Ngày 6/8/2017, Hồ từ TP.HCM về nhà biết vợ thường bỏ nhà đi nhiều ngày mới về, trong điện thoại có tin nhắn qua lại với K. nên ghen tuông.

Nỗi lòng người mẹ vợ quỳ gối xin tòa miễn án tử hình cho con rể - Ảnh 2

Mẹ vợ và bà ngoại vợ của bị cáo khóc suốt phiên xử - Ảnh: Báo Đất Việt

Khoảng 11 giờ ngày 9/8/2017, Hồ đang ở nhà cùng mọi người thì chị N. về. Đến khoảng 13 giờ 30, thấy chị N. định đi mua thuốc uống thì Hồ cản không cho N. ra khỏi nhà. Chị N. thách thức tính bỏ đi thì Hồ đi vào nhà bếp lấy dao đâm nạn nhân tử vong.

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