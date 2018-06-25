Một cơ sở massage trên địa bàn TPHCM bị công an kiểm tra và phát hiện nhiều lỗi sai phạm.
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Đêm 23/6 vừa qua, tổ trinh sát hình sự cùng quản lý hành chính thuộc Công an quận 1 (TPHCM) đã ập vào kiểm tra bất ngờ cơ sở massage Zues trên đường Phạm Ngũ Lão.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện và bắt quả tang trong phòng VIP của Zues có 2 nhân viên đang đấm bóp, massage cho khách trong tình trạng không mảnh vải che thân. Vừa thấy lực lượng chức năng, cả 2 nữ nhân viên lập tức tìm cách tháo chạy vào nhà vệ sinh để ẩn náu.
Qua đấu tranh làm việc, cả 2 cô gái đều khai nhận, khi khách vào massage phải mua vé với giá là 500 ngàn đồng. Nếu khách nào cho nhu cầu massage kiểu Thái thì các nữ nhân viên sẽ khỏa thân để phục vụ với giá là 1 triệu đồng.
Trong buổi kiểm tra, công an cũng phát hiện cơ sở massage vi phạm rất nhiều lỗi, trong đó có hành vi dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm.
Đáng nói, đây không phải lần đầu cơ sở massage này vi phạm. Khoảng 22 giờ 30 đêm 6/3, tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội gồm UBND và công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở massage Zeus (khu phố Tây, phường Phạm Ngũ Lão). Khi tiến lên lầu hai, lực lượng chức năng phát hiện nữ tiếp viên T.T.M.C. (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đang kích dục cho nam du khách 40 tuổi người Đài Loan.