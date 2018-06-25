Hình ảnh hot nhất MXH hôm nay: Cha lội nước lụt cõng con đi thi đại học

Xã hội 25/06/2018 15:33

Bức ảnh một người cha tại Hà Giang lội nước lụt cõng con đi thi sáng nay khiến cộng đồng mạng xúc động.

Sáng nay (25/6), hàng triệu sỹ tử trên cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Tuy nhiên ngày hôm qua, mưa lớn đã khiến nhiều khu vực ở Hà Giang cũng như các tỉnh miền núi phía Bắc ngập trong biển nước. Nhiều tuyến đường quan trọng đã bị sạt lở, nước sông suối dâng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc di chuyển của người dân, đặc biệt là các thi sinh tham gia thi hôm nay.

Cách đây ít giờ, hình ảnh người cha cõng con lội nước lụt đến địa điểm thi gây bão mạng xã hội. Trong bức ảnh, người cha đã cõng con gái trên lưng, che cho con gái thêm một chiếc ô rồi cặm cụi lội qua con đường ngập nước để đưa con gái đến trường. Được biết, hình ảnh được chụp ở Hà Giang.

Hình ảnh hot nhất MXH hôm nay: Cha lội nước lụt cõng con đi thi đại học - Ảnh 1
Bức ảnh cha cõng con đi thi hút ngàn like từ cư dân mạng - Ảnh: Facebook

Bức ảnh lập tức hút hàng ngàn bình luận xúc động từ cư dân mạng.

"Không ai yêu thương con cái vô điều kiện như cha mẹ cả. Chúc các em 2k hôm nay thi thật tốt để không phụ công lao bậc sinh thành", H.A. bình luận. 

"Coi ảnh này lại nhớ bố mình. Tuy lúc mình đi thi không bị vướng cảnh lụt lội nhưng bố cũng phải ngồi ngoài nắng chờ mấy tiếng đồng hồ, hồi hộp còn hơn cả mình. Nghĩ mà thương cha mẹ quá", H.T. bày tỏ.

Bên cạnh đó, cư dân mạng đồng loạt chuyền tay nhau nhiều hình ảnh về các sỹ tử vượt mưa gió, lụt lội để đi thi khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh hot nhất MXH hôm nay: Cha lội nước lụt cõng con đi thi đại học - Ảnh 2Hình ảnh hot nhất MXH hôm nay: Cha lội nước lụt cõng con đi thi đại học - Ảnh 3Hình ảnh hot nhất MXH hôm nay: Cha lội nước lụt cõng con đi thi đại học - Ảnh 4

Để giúp các thí sinh đến địa điểm thi an toàn, đúng giờ trong điều kiện ngập nước, cơ quan chức năng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể.

Hình ảnh hot nhất MXH hôm nay: Cha lội nước lụt cõng con đi thi đại học - Ảnh 5
Xuồng cao su... - Ảnh: Facebook
Hình ảnh hot nhất MXH hôm nay: Cha lội nước lụt cõng con đi thi đại học - Ảnh 6
... và xuồng máy luôn sẵn sàng để đưa đón thí sinh đi thi - Ảnh: Facebook

Đặc biệt, Công an tỉnh Hà Giang đều ứng trực 24/24 giờ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông… đã có mặt tại các điểm ngập nặng để sẵn sàng cứu nạn cứu hộ, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn cho thí sinh và người dân.

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Xe đặc chủng cũng được sử dụng để hỗ trợ thí sinh - Ảnh: Facebook

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã bố trí xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su... để đưa đón thí sinh đến điểm thi đúng thời gian.

Mưa lũ kinh hoàng ở Hà Giang qua lời kể người chứng kiến: "Họ khóc trong vô vọng, gọi tên người thân, dầm mình trong mưa để đưa thi thể nạn nhân lên"

Mưa lũ kinh hoàng ở Hà Giang qua lời kể người chứng kiến: "Họ khóc trong vô vọng, gọi tên người thân, dầm mình trong mưa để đưa thi thể nạn nhân lên"

Anh Tiệp chưa bao giờ thấy lũ quét kinh hoàng đến thế. Lũ cuốn trôi tất cả, làm chết nhiều người, chỉ để lại nỗi đau và sự ám ảnh cho những ai còn sống.

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