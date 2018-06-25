Câu chuyện được cô gái có tên K.B tâm sự trong một nhóm kín dành cho chị em trên Facebook đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Khi mẹ có bầu mày bố mày chăm mẹ lắm, chỉ vì ông bà, vợ chồng bác cả mà bố mày thành ra như vậy. Lúc mẹ sinh mày bố mày cõng mẹ đi vệ sinh, ông bà chửi bố mày là cái loại ngu đội cả vợ lên đầu. Sau này bố mẹ đi làm dành dụm vay mượn gia đình bên ngoại được chút vốn làm ăn, vợ chồng bác cả thấy ghen ghét nên bòn rút từng tí một của mẹ. Mẹ phải đi gánh cả đất về cho nhà vợ chồng ông bà ấy làm nhà. Sau này bố mẹ làm ăn được ông bà ý sợ em mình hơn mình nên dụ em chơi bời, rượu chè, đặt điều để cho bố về bố đánh mẹ. Từ đó bố bê tha đắm chìm vào rượu chè, cờ bạc còn hay đánh mẹ nữa’.

Tôi năm nay 23 tuổi, là chị cả trong gia đình 3 chị em, có 2 em trai 1 đứa 19 tuổi, một đứa 13 tuổi. Mẹ tôi ngày xưa con gái trẻ đẹp có tiếng trong làng. Biết bao nhiêu anh chàng để ý tới hỏi vậy mà mẹ lại chỉ đồng ý lấy bố. Mẹ kể: ‘Hồi đó bố mày hiền lành, chăm chỉ đẹp trai chẳng biết rượu chè gì cả.

Câu chuyện được cô gái chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Từ khi tôi 8 tuổi tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ bị bố đánh đến mức mẹ ngất trong tình trạng đầu chảy đầy máu, chỉ vì mẹ không đưa tiền cho bố đi chơi bạc. Bố tôi cặp bồ ở ngoài suốt mấy ngày liền khi nào hết tiền mới về. Càng lớn tôi càng chứng kiến những cảnh bạo lực ấy diễn ra thường xuyên, dã man hơn. Những bữa cơm chan nước mắt, có những bữa cơm canh dọn sẵn các con ngồi chờ ăn mà bố nỡ hất cả mâm cơm, mấy mẹ con cũng chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Có những lần tưởng như bố sắp giết mẹ đến nơi, khi ấy tôi và em tôi còn nhỏ chỉ biết quỳ xuống gào khóc xin bố đừng đánh mẹ nữa. Đứa em thứ 2 của tôi thấy bố đạp vào người mẹ thì lao vào ôm mẹ và kết quả là bố lỡ chân đạp lên người em.

Mẹ cứ như vậy hy sinh nhẫn nhục bao nhiêu năm như vậy cho tới khi tôi chuẩn bị ôn thi vào lớp 10, em thứ 2 đang học lớp 7, em thứ 3 được 4 tuổi mẹ không còn sức chịu đựng quyết định dìu dắt chúng tôi về quê ngoại. Mẹ bỏ lại tất cả tiền tài không có thứ gì để mang đi ngoài 3 đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi học cùng vài bộ quần áo cũ kỹ. Tôi không bao giờ quên ngày hôm ấy.

Nhờ sự cưu mang gia đình bên ngoại nên mẹ tôi vay mượn họ hàng chút tiền xây tạm một căn nhà cấp 4 lợp BRO để mẹ con tôi có chỗ chui ra chui vào.

Bạo lực gia đình khiến cô gái ám ảnh từ nhỏ đến lớn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày ấy mẹ đi làm biết bao nhiêu công việc khổ cực để có tiền mua gạo nuôi chị em tôi. Mẹ đi rửa bát thuê cho ngta mỗi tháng được 300 ngàn (mà con bị người ta quỵt). Bán chè ngô chỉ 5nghìn/cốc (khi mẹ nấu chè không may bị nước sôi đổ vào chân nên bị bỏng giờ vẫn còn sẹo rất rõ). Mẹ được cậu cho con gà mái để đẻ trứng mà mẹ bán gà đi mua đàn gà con về nuôi cho lớn rồi mẹ trở thành bà buôn gà.

Có những bữa cơm khó khăn tới mức chỉ có 1 quả trứng 4 mẹ con nhường nhau mà chỉ biết nhìn nhau ngồi khóc. Tôi nhớ những bữa cơm tóp mỡ sốt cà chua mà chúng tôi chỉ ăn cà chua và nước sốt nhất định không đứa nào chịu ăn tóp mỡ vì trước giờ chị em tôi không biết ăn thịt mỡ nhưng cũng không đòi hỏi. Bữa nào có thịt trứng 3 mẹ con đều nhường cho em út ăn. Cuộc sống khó khăn của mẹ con tôi cứ thế trôi qua, ngoài những lúc đi học chị em tôi thường đi bán chè phụ mẹ, giúp mẹ nấu ăn chăm em. Hai đứa em tôi cũng khá ngoan và thương mẹ nên mẹ cũng được an ủi phần nào.

K.B khuyên chị em đừng nên tiếp tục nhẫn nhịn vì điều đó không mang lại hạnh phúc cho những đứa trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thi đỗ vào lớp 10 và tôi đã có ý định bỏ học đi làm công nhân giúp đỡ mẹ nuôi các em ăn học. Tôi đã mượn chứng mình thư và bằng của một chị gần nhà để làm hồ sơ giả đi làm nhưng may mắn tôi bị mẹ phát hiện. Mẹ khóc rất nhiều. Mẹ nói ‘Mẹ biết con muốn giúp mẹ đỡ vất vả nhưng con đừng lo mẹ sẽ cố gắng, nhất định mẹ sẽ lo cho các con ăn học đầy đủ như con nhà người ta, mẹ sẽ không để con mẹ mang tiếng thất học’.

Từ đó tôi cố gắng học cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3, gia đình cũng bớt khó khăn hơn những vẫn nghèo. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại khao khát được đi học Đại học. Tôi lén nộp hồ sơ thi và tôi thi đỗ. Ngày có giấy báo nhập học mẹ tôi mới biết, vì lúc ấy mẹ làm chỉ đủ ăn nên các bác, cậu, dì đều khuyên mẹ con gái học làm gì nhiều để tôi đi làm công nhân phụ mẹ nuôi các em ăn học, 2-3 năm rồi lấy chồng. Mẹ trả lời mẹ ở nhà ăn rau ăn cháo cũng được mẹ vẫn sẽ để tôi được đi học đoàng hoàng như con nhà người ta, mẹ để tôi tự quyết định. Và tôi chọn xuống Hà Nội học.

Xuống Hà Nội ngày đầu tiên tôi đi nhập học buổi thứ 2 tôi đi xin việc và được nhận vào làm lễ tân tại một nhà hàng ăn gần nơi trọ. Làm từ 17 giờ đến 22 giờ lương tháng 1,2 triệu đủ phụ mẹ trang trải cuộc sống sinh viên lúc bấy giờ.

Thời gian 9 năm thấm thoát trôi qua các em tôi vẫn được ăn học đầy đủ như những đứa trẻ khác, ngoan ngoãn và biết thương mẹ. Mẹ tôi đã bớt vất vả không còn phải chạy lo từng bữa như trước nữa và mẹ đã có một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ ở quê. Còn tôi thì đã ra trường có công việc ổn định và một cửa hàng quần áo nho nhỏ của riêng mình. Cuộc sống của mẹ con tôi hiện tại rất vui vẻ và hạnh phúc mà chẳng cần có bóng dáng người đàn ông nào khác.

Tôi không giận, chẳng oán trách ba mình 9 năm qua chẳng nhìn mặt con. Tôi chỉ thương mẹ tần tảo ôm hết chúng tôi về với mẹ dẫu quá khó khăn. Mẹ chẳng như người khác chẳng để chúng tôi mỗi đứa một nơi, dù như thế nào mẹ vẫn không muốn chị em tôi phải xa cách, vẫn nuôi dạy chúng tôi lên người. Mẹ vẫn hay nghĩ chúng tôi thiệt thòi hơn con nhà người ta vì không có bố. Nhưng thực sự chúng tôi đang sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Và đôi khi tôi hay tự nói với mình

‘Giá mà mẹ chia tay bố sớm hơn thì trên người mẹ đã không có thêm những vết sẹo, chúng con con cũng không phải sống trong sợ hãi và nước mắt’.

- Tôi còn hay bảo mẹ ‘Mẹ xem có chú nào tốt yêu thương mẹ thì mẹ đi lấy chồng đi chứ mẹ ở một mình buồn, chúng con ủng hộ mẹ’.

- Mẹ dí đầu tôi: ‘Con ranh, mẹ từng này tuổi rồi còn yêu đương như trẻ ranh chúng mày ý, giờ nhìn các con khôn lớn, khỏe mạnh ngoan ngoãn, lên người là mẹ hạnh phúc nhất rồi có gì mà buồn’.

K.B còn chia sẻ thêm, sở dĩ cô kể lại câu chuyện này lên mạng xã hội là vì mong những người phụ nữ có hoàn cảnh như mẹ mình đừng cố chịu đựng, đừng hy sinh nữa vì điều đó không giúp cho những đứa con hạnh phúc hơn.

“Bỏ chồng chứ đừng bỏ con, hãy yêu thương nuôi dạy chúng đúng cách, thành người có đạo đức, có giáo dục nhất định các con sẽ hiểu và cảm thông yêu thương và cảm ơn các mẹ vì đã bỏ ba của nó. Hãy là một người mẹ tốt, hiện đại yêu thương, nuôi dạy con đúng cách”, K.B nhắn nhủ các bà mẹ.

Câu chuyện xúc động đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Trong đó, có không ít người cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự như K.B.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Trong hôn nhân, không phải cứ hy sinh thì cuộc sống gia đình mới hạnh phúc. Nếu không thể cho con gia đình trọn vẹn thì hãy sớm giải thoát cho chúng khỏi cảnh bạo lực. Bởi cuộc sống như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của đứa trẻ.