Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bị trói chặt tay chân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã bắt tạm giam cặp vợ chồng Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi, Khu nhà C, Chung cư C2, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, vợ chồng Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, vợ chồng Dũng vay của nạn nhân một số tiền là 200 triệu đồng. Ngày 20/6, khi nạn nhân đến nhà đối tượng Dũng, Oanh để đòi nợ thì bị cả hai ra tay sát hại. Sau khi gây án, Dũng mang xe của nạn nhân đến gửi tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng rồi đưa vợ con đi thuê nhà nghỉ ở qua đêm.

Đến 20 giờ 20, Dũng quay về nhà, dùng dây thép trói tay chân nạn nhân rồi cho vào thùng xốp. Khuya hôm đó, Dũng mang thi thể nạn nhân ra cầu Mân Quang để phi tang. Đến 4 giờ 30 ngày 21/6, người dân địa phương phát hiện thi thể bà N. nên báo công an.

Theo Công an nhân dân, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn nhờ vào lời khai gian dối của Lê Thị Phương Oanh.

Căn hộ nơi vợ chồng Dũng, Oanh giết bà N. - Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể vào sáng 21/6, khi cơ quan công an đang truy xét, sàng lọc các đối tượng có liên quan đến cái chết của bà N. thì Oanh nhắn tin cho bạn thân của bà N. với nội dung: "Chị có biết chị N đi đâu không mà sáng nay em gọi qua nhà lấy tiền mà không được". Tuy nhiên sau khi xác minh, cơ quan điều tra xác định điện thoại của bà N. đã bị vứt đi, đồng thời vợ chồng Dũng, Oanh không thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào vào số này.

Khi thi thể bà N. được đưa về Bệnh viện Đà Nẵng, Oanh đã đến nghe ngóng tình hình thì bị đưa về cơ quan công an.

Khi bị hỏi tại sao không hề gọi vào số máy của bà N. nhưng lại biết số điện thoại này không liên lạc được, Oanh tỏ ra lúng túng và không thể trả lời. Từ đó, công an tiếp tục phát hiện ra nhiều điểm bất thường xung quanh cuộc sống của vợ chồng Oanh vào đêm bà N. bị sát hại như không ở nhà mà thuê nhà nghỉ ở qua đêm, đặc biệt là không đi mua cá mang đến chợ bán như thường lệ.

Tại căn hộ vợ chồng Oanh thuê ở chung cư C2, đường Dương Văn Nga, lực lượng công an đã thu được một đoạn dây thép có màu sắc và tiết diện trùng hợp với những sợi dây thép mà những kẻ thủ ác đã dùng để trói tay chân bà N. Từ đó tội ác đã được làm sáng tỏ, vợ chồng nghi phạm không thể chối cãi thêm được nữa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.