Do không có tiền để trả nên Phúc đã ra tay sát hại chủ nợ rồi giấu xác vào bụi cây.

Hôm nay (20/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Dư Phúc (37 tuổi, ngụ phường Cam Lộc, TP Cam Ranh) để điều tra về hành vi giết người.

Phúc bị tình nghi đã sát hại bà Nguyễn Hồng Huệ (40 tuổi, ngụ phường Cam Phú, TP Cam Ranh).

Theo điều tra ban đầu, ngày 6/6, người dân phát hiện thi thể bà Huệ trong một bụi cây nên trình báo cơ quan công an. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị sát hại sau đó giấu xác vào bụi cây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quá trình sàng lọc đối tượng tình nghi, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Dư Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Vay nợ 100 triệu nhưng không có tiền trả, Nguyễn Dư Phúc sát hại chủ nợ rồi giấu xác vào bụi rậm - Ảnh: Công Lý

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận khoảng 1 năm trước, đối tượng đã mượn của bà Huệ số tiền 100 triệu đồng. Thời gian gần đây, bà Huệ nhiều lần thúc giục trả nợ nhưng đối tượng không có tiền trả nên đã nảy sinh ý định sát hại chủ nợ.

Ngày 4/6, Phúc nói có người quen cho mượn tiền để trả nợ, đề nghị bà Huệ lên xe để chở tới đó lấy tiền. Khi đi tới khu vực xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm), Phúc dừng xe tại chỗ vắng người và lao vào đánh tới tấp, siết cổ bà Huệ khiến nạn nhân tử vong. Để che giấu hành vi phạm tội, Phúc kéo thi thể nạn nhân vào giấu ở bụi rậm và mang xe máy của bà Huệ đi vứt cách hiện trường hàng chục km.

Hiện vụ án mạng đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

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