Chân dung gã xe ôm đoạt mạng người tình đang mang thai bằng hàng chục nhát dao

Nguyễn Trọng Nghĩa nghi ngờ bị lây nhiễm HIV từ người tình nên sát hại nạn nhân dã man.

Những ngày gần đây, người dân sống trong con ngõ nhỏ ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) bàn tán xôn xao về vụ việc một phụ nữ bán bún đậu bị người tình sát hại dã man. Đặc biệt, tại thời điểm tử vong, người phụ nữ đã mang thai được 4 tháng. Khi thi thể nạn nhân được xe cứu thương đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng bị trói chặt trước khi sát hại, nhiều người không tin nổi đã bật khóc vì phẫn nộ và sợ hãi. Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Đáng nói, sau khi ra tay sát hại chị Nguyễn Thị H. (SN 1976, quê Thanh Hóa), nghi phạm Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) chạy từ nhà ra với vết máu trên tay và tự thú về việc đã làm.

Lúc đầu, người dân còn tưởng Nghĩa bị "ngáo đá" nên nói linh tinh. Bình thường, đối tượng tỏ ra rất cộc cằn, thô lỗ và hay cáu gắt, nhưng chẳng ai ngờ Nghĩa lại ra tay tàn độc với người tình của mình như vậy. Đến khi thấy tâm trạng Nghĩa hoảng loạn, mọi người chạy qua căn nhà Nghĩa đang sống để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện chị H. đã tử vong, hiện trường bê bết máu. Lúc này, mọi người mới gọi điện báo công an.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet Bà T. (một người dân trong ngõ) thở dài khi nhắc đến nghi phạm. Bà cho biết Nghĩa làm nghề xe ôm, vừa chở khách vừa chở hàng thuê. Nghĩa ly dị vợ từ năm 2012, sau đó sống một mình rồi quen chị H. Hàng xóm láng giềng đều biết đối tượng này nghiện ngập, từng có 7 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản. Cách đây gần 1 năm, vì mâu thuẫn với Nghĩa nên chị H. đã bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. Cũng trong thời gian này, Nghĩa phát hiện mình bị nhiễm HIV và nghi ngờ người gây ra cho mình chính là chị H. nên nuôi ý định trả thù. Trước khi xảy ra án mạng, Nghĩa dụ được chị H. về nhà mình. Gã trói chặt nạn nhân khoảng 2 ngày rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt và cổ khiến chị H. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Nghĩa bình thản đi ra thông báo với mọi người trước khi đến cơ quan chức năng đầu thú. Liên quan đến vụ việc, hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Nghĩa về tội giết người.

Hé lộ nguyên nhân gã xe ôm đoạt mạng thai phụ bằng hàng chục nhát dao Sau khi dụ nạn nhân về nhà trọ của mình, Nguyễn Trọng Nghĩa dùng dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

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