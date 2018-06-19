Chân dung gã xe ôm đoạt mạng người tình đang mang thai bằng hàng chục nhát dao

Tin nóng 19/06/2018 17:44

Nguyễn Trọng Nghĩa nghi ngờ bị lây nhiễm HIV từ người tình nên sát hại nạn nhân dã man.

Những ngày gần đây, người dân sống trong con ngõ nhỏ ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) bàn tán xôn xao về vụ việc một phụ nữ bán bún đậu bị người tình sát hại dã man. Đặc biệt, tại thời điểm tử vong, người phụ nữ đã mang thai được 4 tháng. Khi thi thể nạn nhân được xe cứu thương đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng bị trói chặt trước khi sát hại, nhiều người không tin nổi đã bật khóc vì phẫn nộ và sợ hãi.

Chân dung gã xe ôm đoạt mạng người tình đang mang thai bằng hàng chục nhát dao - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Đáng nói, sau khi ra tay sát hại chị Nguyễn Thị H. (SN 1976, quê Thanh Hóa), nghi phạm Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) chạy từ nhà ra với vết máu trên tay và tự thú về việc đã làm. 

Lúc đầu, người dân còn tưởng Nghĩa bị "ngáo đá" nên nói linh tinh. Bình thường, đối tượng tỏ ra rất cộc cằn, thô lỗ và hay cáu gắt, nhưng chẳng ai ngờ Nghĩa lại ra tay tàn độc với người tình của mình như vậy.

Đến khi thấy tâm trạng Nghĩa hoảng loạn, mọi người chạy qua căn nhà Nghĩa đang sống để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện chị H. đã tử vong, hiện trường bê bết máu. Lúc này, mọi người mới gọi điện báo công an.

Chân dung gã xe ôm đoạt mạng người tình đang mang thai bằng hàng chục nhát dao - Ảnh 2

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Bà T. (một người dân trong ngõ) thở dài khi nhắc đến nghi phạm. Bà cho biết Nghĩa làm nghề xe ôm, vừa chở khách vừa chở hàng thuê. Nghĩa ly dị vợ từ năm 2012, sau đó sống một mình rồi quen chị H.

Hàng xóm láng giềng đều biết đối tượng này nghiện ngập, từng có 7 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản. Cách đây gần 1 năm, vì mâu thuẫn với Nghĩa nên chị H. đã bỏ nhà đi nơi khác sinh sống.

Cũng trong thời gian này, Nghĩa phát hiện mình bị nhiễm HIV và nghi ngờ người gây ra cho mình chính là chị H. nên nuôi ý định trả thù.

Trước khi xảy ra án mạng, Nghĩa dụ được chị H. về nhà mình. Gã trói chặt nạn nhân khoảng 2 ngày rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt và cổ khiến chị H. tử vong tại chỗ. 

Gây án xong, Nghĩa bình thản đi ra thông báo với mọi người trước khi đến cơ quan chức năng đầu thú.

Liên quan đến vụ việc, hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Nghĩa về tội giết người. 

Hé lộ nguyên nhân gã xe ôm đoạt mạng thai phụ bằng hàng chục nhát dao

Hé lộ nguyên nhân gã xe ôm đoạt mạng thai phụ bằng hàng chục nhát dao

Sau khi dụ nạn nhân về nhà trọ của mình, Nguyễn Trọng Nghĩa dùng dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người tình mang thai giết thai phụ giết người tình đang mang bầu

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào