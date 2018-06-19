Chẳng ai ngờ chỉ vì phút nóng giận nhất thời, Tuấn đã cướp đi mạng sống của vợ tương lai, đồng thời để bản thân vướng vào lao lý.

Hôm nay (19/6), Đại tá Thái Khắc Thống - Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vẫn đang tạm giữ đối tượng Hà Anh Tuấn (24 tuổi, trú xã Lạc Sơn) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người. Đại tá Thống khẳng định cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì đây là vụ việc nghiêm trọng.

Đối tượng Hà Anh Tuấn - Ảnh: Internet Nhận xét về nghi phạm Tuấn, ông Nguyễn Hữu Thuỷ - Trưởng Công an xã Lạc Sơn cho biết ở địa phương Tuấn chưa từng gây gổ hay xích mích với ai bao giờ. Khi đang học cấp 2, Tuấn được chọn vào đội tuyển Taekwondo của tỉnh, tuy nhiên học được 4 năm thì Tuấn bỏ ngang, về quê làm kinh tế. Cách đây vài năm, Tuấn quen với chị Lô Thị Hà (SN 1995, trú bản Tạt, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, Nghệ An). Một thời gian sau, họ yêu nhau và được hai bên gia đình ủng hộ. Mới đây cả hai đã làm lễ ăn hỏi.

Nạn nhân vừa tốt nghiệp đại học - Ảnh: Internet Vì sắp làm dâu trong nhà nên chị Hà thường xuyên đến nhà Tuấn ăn cơm, thăm hỏi gia đình. Ngày 10/6, chị Hà tới nhà Tuấn để bàn chuyện đám cưới và ở lại ăn cơm. Trong lúc đang dùng bữa, hai người xảy ra mâu thuẫn, chị Hà đứng dậy bỏ đi. Lúc này, Tuấn hất đổ mâm cơm rồi cầm ghế ném vào đầu chị Hà khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong ngày 14/6. Anh Lô Văn Thon (24 tuổi, anh trai nạn nhân) nhận xét Tuấn là người hiền lành, biết lễ độ, sống có trên có dưới. Mỗi lần về nhà chị Hà chơi, Tuấn tỏ ra rất biết quan tâm chăm sóc và yêu thương vợ sắp cưới nên gia đình anh Thon rất quý mến Tuấn. Chẳng ai ngờ chỉ vì phút nóng giận nhất thời, Tuấn đã cướp đi mạng sống của vợ tương lai, đồng thời để bản thân vướng vào lao lý. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Vụ cô gái bị chồng sắp cưới đánh tử vong trong bữa cơm: Nạn nhân vừa tốt nghiệp đại học, gã thanh niên từng được bồi dưỡng Taekwondo Tuấn từng được lựa chọn đưa đi bồi dưỡng để đưa vào đội tuyển Taekwondo của tỉnh Nghệ An, tuy nhiên chỉ ở đây hơn 3 năm thì y bỏ không theo nữa. Về phía nạn nhân, H. vừa mới tốt nghiệp khoa luật một trường đại học ở Nghệ An.

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