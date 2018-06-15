Đang dùng cơm cùng gia đình người yêu thì chị H. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Tuấn đã cầm ghế xếp bên cạnh đánh mạnh vào đầu chị H. khiến nạn nhân tử vong 2 ngày sau đó.

Ngày 15/6, cơ quan chức năng công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Hà Anh Tuấn (SN 1994, ngụ xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Chị H. bị chồng sắp cưới dùng ghế đánh tử vong khi đang ăn cơm - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân là chị Lô Thị H. (SN 1995, ngụ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), người yêu của Tuấn.

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/6/2018, chị H. đến nhà Tuấn chơi và ở lại dùng cơm. Trong bữa cơm, giữa chị H. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Tuấn đã cầm ghế xếp ngay bên cạnh lao đến đập mạnh vào đầu người yêu khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Chị H. sau đó được đưa xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong vào ngày 13/6.

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, Tuấn và chị H. đã định ngày tổ chức đám cưới trong thời gian tới.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

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