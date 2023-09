Nhiều người nhìn thấy chị Phương đi cùng một người phụ nữ lạ mặt trên xe khách tuyến Nghệ An - Hà Nội rồi mất tích bí ẩn suốt 2 ngày nay.

Ngày 10/6, ông Phan Văn Bình (trưởng công an xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mất tích bí ẩn. Hiện phía địa phương đang phối hợp với công an huyện Yên Thành cùng người thân tổ chức tìm kiếm.

Chân dung chị Phương - Ảnh: người thân cung cấp

Người mất tích là chị Nguyển Thị Phương (20 tuổi, ngụ xóm Trung Nam, xã Quang Thành).

Theo trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn Vân (47 tuổi, bố của chị Phương), khoảng 20h30 ngày 8/6 nhiều người dân địa phương đã nhìn thấy chị Phương đi cùng một người phụ nữ lạ lên xe khách San Hiền (ngụ xã Quang Thành) chạy tuyến Nghệ An - bến xe Mỹ Đình.

Sau khi xuống bến xe Mỹ Đình, chị Phương được một người lạ chở đi. Đến nay, dù gia đình tích cực tìm kiếm vẫn chưa có tin tức.

Vị trưởng công an xã thông tin thêm, chị Phương là con thứ 2 của gia đình và có tiền sử bệnh thiểu năng trí tuệ. Hiện gia đình đang làm đơn xét duyệt để chị được hưởng trợ cấp xã hội.

Sau khi nhận được trình báo, công an xã Quang Thành đã báo cáo vụ việc lên công an huyện Yên Thành để cùng phối hợp điều tra, tìm kiếm chị Phương.

