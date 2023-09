Hằng nói với gia đình đi chợ Cây Chanh ở huyện Anh Sơn mua quần áo cùng người yêu nhưng đã hai ngày vẫn không liên lạc về nhà.

Đại úy Nguyễn Văn Nguyên - quyền Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an vừa tiếp nhận trình báo của gia đình em Phạm Thị Hằng (SN 2000, trú tại xã Bồng Khê, Con Cuông) về việc em Hằng đi khỏi nhà đã hơn 2 ngày nhưng không liên lạc về nhà.

Chị Lô Thị Thơm – người nhà của em Hằng cho biết, vào khoảng 12 giờ ngày 29/11, Hằng nói với mẹ là đi mua quần áo ở chợ Cây Sanh ở huyện Anh Sơn với người yêu. Khi ra khỏi nhà em không mang theo điện thoại di động. Đến 12 giờ đêm, gia đình không thấy Hằng về nên sốt ruột đi tìm.

Liên lạc với thanh niên tên Quý (SN 1994, trú thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông) là người yêu của Hằng thì nhận được thông tin, Quý bị thương khá nặng và đang cấp cứu ở Bệnh viên Đa Khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

Quý nói với gia đình rằng, đã chở Hằng về lúc 12 giờ đêm. Khi đến ngõ vào nhà thì Hằng xuống xe, còn Quý vào xã Đôn Phục có việc. Quý cho biết, sau đó cũng không biết tung tích của Hằng.

Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì. Hằng hiện đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Con Cuông.

