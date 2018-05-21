Đang tắm cùng chị gái và nhóm bạn dưới sông, L không may bị nước cuốn mất tích.

Tối 20/5, ông Trần Văn Trung (phó chủ tịch xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mất tích vì đuối nước.

Khúc sông nới cháu L bị đuối nước

Nạn nhân là cháu Nguyễn Bá L. (9 tuổi), con ông Nguyễn Bá Phúc (48 tuổi, ngụ xóm 3, xã Quỳnh Thanh).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, cháu L. cùng chị gái và nhóm bạn ra sông Ông Ân tắm. Trong lúc đang tắm thì L. không may sảy chân vào vùng nước sâu, đuối nước.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc

Nhóm bạn cùng tắm thấy vậy liền hô hoán mọi người đến cứu rồi trình báo lên chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Đến 22h đêm nay, chính quyền địa phương cùng người thân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu L.

Đau lòng cảnh người nhà hô hấp trong vô vọng cứu hai đứa trẻ đuối nước Thấy các con đi chơi mãi chưa về, hai gia đình tá hỏa tìm kiếm khắp nơi. Sau đó người thân phát hiện cả hai chìm sâu dưới đáy đập nước. Mọi người cố gắng hô hấp để cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong.

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