Đang tắm cùng chị gái và nhóm bạn dưới sông, L không may bị nước cuốn mất tích.
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Tối 20/5, ông Trần Văn Trung (phó chủ tịch xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mất tích vì đuối nước.
Nạn nhân là cháu Nguyễn Bá L. (9 tuổi), con ông Nguyễn Bá Phúc (48 tuổi, ngụ xóm 3, xã Quỳnh Thanh).
Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, cháu L. cùng chị gái và nhóm bạn ra sông Ông Ân tắm. Trong lúc đang tắm thì L. không may sảy chân vào vùng nước sâu, đuối nước.
Nhóm bạn cùng tắm thấy vậy liền hô hoán mọi người đến cứu rồi trình báo lên chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, sau nhiều giờ đồng hồ tích cực tìm kiếm, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
Đến 22h đêm nay, chính quyền địa phương cùng người thân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu L.