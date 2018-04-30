Người mẹ nghèo khóc ngất bên quan tài hai đứa con nhỏ chết vì đuối nước

Xã hội 30/04/2018 11:26

Được nghỉ học, hai bé trai cùng bạn bè đi tắm sông. Đâu ai ngờ rằng đó là lần cuối vợ chồng chị Sang nhìn thấy hai đứa con của mình.

Nhìn thấy cảnh chị Sang khóc ngất bên quan tài hai con, không ai cầm được nước mắt. Vào ngày 28/4, hai bé Lâm Văn Phụng (sinh năm 2007) và Lâm Văn Mạng (sinh năm 2009), ngụ ấp Tống Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) được nghỉ học nên cùng bạn bè đi tắm sông.

Người mẹ nghèo khóc ngất bên quan tài hai đứa con nhỏ chết vì đuối nước - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Đến 15 giờ cùng ngày, không thấy con trở về, chị Sang tá hỏa đi tìm con. Nghe người trong xóm nói Phụng và Mạng đi tắm sông gần cầu Tổng Cáng, nghi có chuyện chẳng lành chị Sang nhờ người nhảy xuống mò thì phát hiện thi thể hai cháu.

Được biết, gia đình chị Sang là hộ rất nghèo. Hôm qua (29/4), chính quyền xã Liêu Tú đã hỗ trợ và kêu gọi mọi người ủng hộ gia đình chị Sang để an táng cho hai bé. Sau hơn 1 ngày quyên góp, gia đình chị Sang nhận được 17 triệu đồng tiền ủng hộ.

Đau lòng cảnh người nhà hô hấp trong vô vọng cứu hai đứa trẻ đuối nước

Đau lòng cảnh người nhà hô hấp trong vô vọng cứu hai đứa trẻ đuối nước

Thấy các con đi chơi mãi chưa về, hai gia đình tá hỏa tìm kiếm khắp nơi. Sau đó người thân phát hiện cả hai chìm sâu dưới đáy đập nước. Mọi người cố gắng hô hấp để cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong.

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Từ khóa:   chết đuối chết đuối thương tâm

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