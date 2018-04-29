Thấy các con đi chơi mãi chưa về, hai gia đình tá hỏa tìm kiếm khắp nơi. Sau đó người thân phát hiện cả hai chìm sâu dưới đáy đập nước. Mọi người cố gắng hô hấp để cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong.

Vào khoảng 14 giờ 30 phút hôm qua (28/4), tại xóm 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai bé trai tử vong.

Thi thể hai đứa trẻ 10 tuổi được phát hiện chìm sâu dưới đáy đập nước - Ảnh: Internet

Nạn nhân là em Đ.X.M và L.T.K, đều sinh năm 2008. Theo đó, gia đình hai em thấy các con đi chơi mãi không về nên đã hốt hoảng đi tìm. Khi đến đập Ô Dâu, nhìn thấy quần áo, giày dép các em trên bờ, nghi có chuyện chẳng lành, mọi người đã nhảy xuống đập tìm kiếm.

Sau đó, mọi người phát hiện thi thể hai đứa trẻ nằm sâu dưới đáy đập. Khi đưa lên bờ, người thân cố gắng hô hấp nhân tạo hy vọng các bé tỉnh lại. Tuy nhiên, cả hai đã tử vong trước đó.

Sáng nay, ông Lê Xuân Ba, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn cho biết chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình các em tổ chức tang lễ.

Tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng vụ 9 cửu vạn đuối nước ở sông Hồng Theo Chánh VP UBND tỉnh Lào Cai, nạn nhân cuối cùng trong vụ 9 người chết đuối trên sông Hồng ở Lào Cai đã được tìm thấy lúc trưa nay, xác nạn nhân cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 7km.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-long-canh-nguoi-nha-ho-hap-trong-vo-vong-cuu-hai-dua-tre-duoi-nuoc-280701.html