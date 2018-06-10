Hy hữu: Cô gái nuốt luôn cái thìa vào bụng khi đi uống cà phê

Xã hội 10/06/2018 14:14

Chị A. đang đưa cái thìa khuấy cà phê vào miệng thì bất ngờ bị bạn thúc vào tay làm cái thìa mắc vào họng, trôi xuống bụng.

Trưa ngày 10/6, thông tin từ bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa tiến hành gắp thành công một dị vật là cái thìa trong dạ dày một nữ bệnh nhân 20 tuổi bằng phương pháp nội soi.

Hy hữu: Cô gái nuốt luôn cái thìa vào bụng khi đi uống cà phê - Ảnh 1
Kết quả chụp X quang cho thấy cái thìa nằm ở hang vị dạ dày nữ bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo thông tin ban đầu, chiều 9/6, khi đang uống cà phê cùng bạn, chị L.T.N.A (20 tuổi, ngụ huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đưa cái thìa khuấy cà phê vào miệng thì bất ngờ bị bạn thúc mạnh vào tay khiến cái thìa mắc vào họng, trôi luôn xuống bụng.

Hy hữu: Cô gái nuốt luôn cái thìa vào bụng khi đi uống cà phê - Ảnh 2
Bác sĩ tiến hành gắp dị vật ra ngoài bằng phương pháp nội soi - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay sau đó, chị A. được bạn đưa đến bệnh viện TP Vinh thăm khám. Kết quả chụp X quang xác định dị vật nằm ở hang vị dạ dày.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ tiến hành gắp cái thìa ra khỏi cơ thể bằng phương pháp nội soi.

Hiện sức khỏe của chị A. đã ổn định và xuất viện.

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Từ khóa:   chuyện hy hữu tai nạn hy hữu

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