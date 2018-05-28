Số phận bất hạnh của bé trai 1 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ lật xe cấp cứu trên đường chuyển viện 1 năm trước

Xã hội 28/05/2018 15:37

Đang trên đường chuyển tuyến ra bệnh viện trung ương thì xe cứu thương bất ngờ bị lật, bé Vinh cùng những người trong xe may mắn thoát khỏi lưới hái tử thần. Thế nhưng, cuộc đời của đứa trẻ sau đó là chuỗi ngày đầy nước mắt vì gánh chịu căn bệnh hiểm nghèo.

Sống sót thần kỳ sau vụ lật xe cứu thương

Bé Văn Đức Vinh (1 tuổi, ngụ xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) dáng người nhỏ thó, da xanh xao, thở mệt mỏi, nằm gọn trên tay người mẹ. 1 tuổi nhưng cháu bé chỉ nặng 7kg, yếu ớt, chưa thể ngồi vững.

Số phận bất hạnh của bé trai 1 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ lật xe cấp cứu trên đường chuyển viện 1 năm trước - Ảnh 1
Chào đời, bé Vinh đã gánh chịu bất hạnh vì có trái tim to quá cỡ - Ảnh: Hoàng Cát

Nhắc đến bệnh tình của con trai mình, chị Lê Thị Hòa (39 tuổi, mẹ của Vinh) khóc nghẹn. Thấy mẹ khóc, Vinh cũng khóc theo.

Chị Hòa chia sẻ, vợ chồng chị có 3 người con, Vinh là con út trong gia đình. Trong thời gian mang thai, đều đặn hàng tháng chị vẫn đi thăm khám và chẳng phát hiện gì bất thường.

Đến tháng thứ 9, hai vợ chồng chị như sét đánh ngang tai khi nghe bác sỹ kết luận thai nhi mắc chứng bệnh tim to. Đau đớn, lo sợ nhưng họ vẫn tự động viên mình sẽ cố gắng để làm chỗ dựa cho con.

Số phận bất hạnh của bé trai 1 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ lật xe cấp cứu trên đường chuyển viện 1 năm trước - Ảnh 2
Ở Việt Nam, Vinh là 1 trong 9 trường hợp mắc phải căn bệnh này - Ảnh: Hoàng Cát

"Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi con cất tiếng khóc chào đời, hạnh phúc thì ít, đau đớn rất nhiều. Thương con vừa chào đời đã gánh chịu bất hạnh vì bệnh tật. 7 ngày tuổi, con có dấu hiệu xấu, gia đình quyết định chuyển tuyến ra bệnh viện trung ương. Nào ngờ, trên đường đi thì gặp nạn...", chi Hòa nhớ lại.

Sáng ngày 7/2/2017, Vinh được chuyển ra bệnh viện Hà Nội bằng xe cấp cứu. Trên xe ngoài vợ chồng chị Hòa, con trai, còn có một nhân viên bệnh viện và tài xế. Khi đang lưu thông trên đường tránh, thuộc địa phận phường Quảng Thành (thành phố Thanh Hóa) thì bất ngờ tông gãy mốc cột điện bên đường và lật xuống ruộng.

Người dân quanh đó đã nhanh chóng đập vỡ cửa kính, giải cứu mọi người ra ngoài. "Rất may chúng tôi đều chỉ bị thương nhẹ. Con trai tôi cũng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sau khi lấy lại chút bình tĩnh, chúng tôi tiếp tục bắt xe, đưa con ra Hà Nội", anh Văn Đức Lực (38 tuổi, bố bé Vinh) kể lại.

Số phận bất hạnh của bé trai 1 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ lật xe cấp cứu trên đường chuyển viện 1 năm trước - Ảnh 3
Hiện trường vụ lật xe cấp cứu kinh hoàng

Bác sỹ chẩn đoán, Vinh mắc phải căn bệnh "dự trữ thể tiêu bào", gọi đơn giản hơn là bệnh tim to quá cỡ. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp. Ở Việt Nam bé Vinh là 1 trong 9 trường hợp mắc phải. Nếu không chữa trị hoặc dùng phác đồ điều trị không phù hợp thì căn bệnh sẽ biến chứng thành suy tim nặng, ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.

Không đành nhìn con chết dần chết mòn vì bệnh tật, suốt hơn một năm qua, cứ đều đặn mỗi tháng 2 lần, vợ chồng chị Hòa lại khăn gói ôm con ra bệnh viện Trung ương để thăm khám, thuốc thang.

"Chỉ ước gánh bệnh tật thay con"

Kinh tế gia đình chị Hòa phụ thuộc vào hai sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống, cả hai vợ chồng làm thuê làm mướn khắp nơi. Kể từ ngày sinh con bệnh tật, chị Hòa nghỉ hẳn ở nhà chăm sóc con, không làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống của cả gia đình 6 miệng ăn trông chờ vào đôi bàn tay của anh Lực và người mẹ chồng già yếu.

Lo sức khỏe của con thơ, anh Lực cũng không dám đi làm đâu xa, chỉ phụ hồ quanh quẩn gần nhà để phụ vợ trông non, chăm sóc con cái. Tiền công bấp bênh 200 nghìn/ngày mà anh Lực nhận được chỉ đủ trang trải sinh hoạt một cách tằn tiện, tiền học hành cho hai đứa con (đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 12 tuổi). Để có tiền đưa con đi viện hàng tháng, vợ chồng chị Hòa phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có được. Hiện cả gia đình chị đang sống chung cùng người mẹ chồng.

Số phận bất hạnh của bé trai 1 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ lật xe cấp cứu trên đường chuyển viện 1 năm trước - Ảnh 4
Chị Hòa cho biết, chỉ khóc khoảng 1 phút, toàn thân của con trai sẽ tím tái, ngất lịm - Ảnh: Hoàng Cát

Chị Hòa cho biết, bệnh tật hoành hành khiến bé Vinh ngày càng yếu, cơ thể suy nhược nặng. Chỉ cần khóc một vài phút là toàn thân cháu bé tím tái, khóc không thành lời, lịm dần.

Số phận bất hạnh của bé trai 1 tuổi sống sót thần kỳ sau vụ lật xe cấp cứu trên đường chuyển viện 1 năm trước - Ảnh 5
Gia đình chị Hòa thuộc hộ nghèo trong xã - Ảnh: Hoàng Cát

"Nhìn con gánh chịu bệnh tật mà tôi bất lực. Chỉ ước giá như có thể gánh chịu bệnh tật thay con, để con được sống những tháng ngày bình yên trên cõi đời này. Con tôi mới 1 tuổi, nó còn quá nhỏ để gánh chịu bất hạnh. Gia đình tôi cũng hết khả năng vay mượn chữa trị cho con rồi", chị Hòa khóc nghẹn.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Vinh xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Văn Đức Lực, xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT:01685.232.424

Hoặc STK anh Lực: 362405201271, ngân hàng Agribank, chi nhánh Hoàng Mai.  

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