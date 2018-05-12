8 tháng tuổi, sau một cơn sốt cao, li bì suốt hai ngày không dứt, người nhà chết lặng khi nghe bác sỹ thông báo cơn sốt đã biến chứng thành bệnh viêm màng não mủ. Sau gần một tháng ôm con cầu cứu khắp các bệnh viện, nỗi đau lại nhân lên khi bác sỹ kết luận con bị não úng thủy .

Qúy là con đầu lòng của vợ chồng chị Đào Huyền Trang (26 tuổi) và anh Phạm Hồ Anh Tuấn (27 tuổi). Với đứa trẻ này, có lẽ, thời gian được sống bình yên, khỏe mạnh bên gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian còn lại là chuỗi ngày dài đau đớn vì phải vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo.

Hi vọng cứu chữa cho con vụt tắt khi vợ chồng chị Trang được bác sỹ khuyên nên đưa về nhà chấp nhận số phận. Căn bệnh hiểm nghèo này ở Việt Nam chưa có ca nào được chữa trị thành công. Không đành nhìn con chết dần chết mòn vì bệnh tật, họ quyết định ký vào giấy cam kết để phẫu thuật cho con. Thế nhưng, trải qua mấy ca phẫu thuật đều thất bại.

Tia hi vọng cuối cùng nhen nhóm khi vợ chồng chị Trang tham khảo qua các trang mạng xã hội, biết được có một số trẻ cùng chung số phận như con trai mình và đã được cứu chữa khi điều trị tại Singapore. Thế nhưng, chi phí điều trị rất lớn, lên đến hàng tỉ đồng. Số tiền này đối với cặp vợ chồng trẻ, chưa có công ăn việc làm ổn định như vợ chồng chị Trang thì có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến.

Bé Quý khi còn khỏe mạnh

"Thương con thương cháu, gia đình tôi quyết định bằng giá nào cũng phải cứu lấy cháu, dù chỉ còn 1% hi vọng. Rồi hai bên gia đình dồn hết tiền bạc, thế chấp nhà cửa vay mượn ngân hàng, anh em, bạn bè, vay nặng lãi, những mong có đủ số tiền lớn để đưa cháu qua Singapore. Thế nhưng, những chỗ có thể vay đã vay mượn cả, những thứ có giá trị cũng đã bán nhưng vẫn không đủ tiền trang trải viện phí.

Một số người thương số phận cháu đã đăng tin, cầu cứu các nhà hảo tâm trên các trang mạng xã hội chung sức giúp đỡ. Cuối cùng, cháu nội tôi cũng có cơ hội qua nước ngoài tìm kiếm sự sống", bà Hồ Thị Thu (47 tuổi, bà nội bé Quý) chia sẻ.

Nước mắt người mẹ

Sau gần hai tháng điều trị tại bệnh viện Gleneagles- Singapore, tình hình sức khỏe của bé Quý đã có bước tiến triển tốt. Chị Trang cho biết: "Hiện tại, bệnh tình của con tôi đỡ hơn rất nhiều so với khi ở Việt Nam. Bác sỹ đang theo dõi về nhịp tim và gồng mình của con. Con mới trải qua cuộc phẫu thuật đặt ống dẫn lưu lên não thất để điều trị não úng thủy".

Gia đình nhỏ của bé Quý trước khi mắc bệnh hiểm nghèo

Chi phí điều trị cho con trai hết tồng cộng 3,7 tỉ đồng. Để có số tiền lớn này, ngoài vay mượn khắp nơi, còn nhờ vào sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Ông Lê Tiến Dũng (tổ trưởng tổ dân phố 3) chia sẻ: Vợ chồng chị Trang đều tốt nghiệp đại học nhưng ra trường đến nay vẫn chưa ai có công việc ổn định. Cả gia đình anh đang sống chung cùng bố mẹ chồng. Thu nhập phụ thuộc vào tiền lương hưu của bố và tiệm photocopy của người mẹ. Con, cháu mắc bệnh hiểm nghèo nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

"Sau gần nửa năm ôm con đi khắp các bệnh viện trong và ngoài nước chữa trị, khó khăn, đắng cay, nước mắt và cả niềm hi vọng vợ chồng tôi cùng con trai đã cố gắng vượt qua. Chỉ mong con kiên cường chống chọi với bệnh tật để gia đình ta sớm trở về", chị Trang trải lòng qua tiếng khóc nghẹn.