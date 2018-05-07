Vụ tai nạn xảy ra vào tối 3/5. Trên đường đi làm về, anh Lê Minh Thông (22 tuổi, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) không may gặp tai nạn, cả người lẫn xe ngã nhào xuống sông.

Vì vết thương quá nặng, nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện 115 (Nghệ An). Bác sĩ chẩn đoán anh Thông bị vỡ hộp sọ não trước, tụ máu não, lệch khung xương hàm. Sau 2 ngày theo dõi, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật hộp sọ.

Rất may một số người đi đường nhìn thấy chiếc xe máy, nghi ngờ có tai nạn nên đã tìm kiếm, đưa anh Thông đi cấp cứu tại bệnh viện.

Anh Thông đã tỉnh lại, nhận thức được nhưng không biết vì sao mình gặp nạn. Hiện anh đang được điều trị tại phòng 420, tầng 4, khoa hồi sức, bệnh viện 115.

Nỗi đau số phận

Mẹ mất sớm, bố bị tâm thần, không có anh em ruột nên từ ngày gặp nạn, anh Thông được họ hàng luân phiên túc trực, chăm sóc. Kể từ lúc tỉnh lại, dù cơ thể đau đớn nhưng anh vẫn lo lắng cho người cha già bệnh tật, một mình ở nhà không ai chăm sóc.

Chị Lê Thị Quyên (chị họ, con bác ruột) chia sẻ, Thông có một tuổi thơ bất hạnh. Mẹ mắc bệnh tim, mang thai Thông mới 7 tháng thì sinh non. Năm lên 3 tuổi, người mẹ qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Bố Thông một thân gà trống nuôi con.

Mẹ mất sớm, anh là chỗ dựa duy nhất cho người cha bệnh tâm thần - Ảnh: Hoàng Cát

Mẹ mất chưa được bao lâu thì bố là ông Lê Văn Nho (48 tuổi) phát bệnh tâm thần. Hai cha con sống qua ngày trong tình thương của anh em họ hàng, bà con lối xóm.

Vì hoàn cảnh gia đình nên Thông cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Đang ở tuổi ăn tuổi học thì anh phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi để có tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày, thuốc thang cho người cha bệnh tật. Ngày anh đi làm, tới buổi lại về chăm sóc người cha tâm thần.

Cuộc sống của hai bố con cứ vậy trôi qua trong khó khăn cho đến ngày tai họa giáng xuống.

Trước khi gặp nạn, anh Thông làm thợ sơn trong các công trình xây dựng gần nhà. Vì công việc bấp bênh ngày làm ngày nghỉ nên thu nhập cũng vì vậy mà không ổn định. Dù được tiếng siêng năng, cần cù nhưng những đồng tiền làm được cứ đội nón ra đi theo những lần thuốc thang, chữa trị bệnh tật cho cha.

Căn nhà tuềnh toàng của bố con anh Thông - Ảnh: Hoàng Cát

Ngày gặp nạn, anh Thông không được hưởng bất kỳ loại bảo hiểm nào. Chi phí điều trị lên đến 60 triệu đồng. Để có số tiền trên, anh em họ hàng đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có được.

Anh Thông nhập viện, căn nhà cấp 4 tồi tàn giờ chỉ còn một mình người cha già. Mấy ngày nay, ông Nho cứ ngồi lặng trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt vô hồn hướng ra ngoài cổng như để ngóng đợi con về.

"Chú tôi bệnh nặng, chỉ có một mình Thông là chỗ dựa duy nhất. Hai bố con cứ vậy sống nương tựa nhau. Giờ em tôi gặp nạn như thế này, gia đình đã khó khăn lại càng thêm kiệt quệ.

Nhà neo người, chỉ một bố một con. Mong em cố gắng vượt qua hoạn nạn để sớm trở về chăm sóc bố", chị Quyên thở dài chia sẻ.