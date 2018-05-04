Thảm cảnh sau tai nạn: Không nhà cửa, vợ con đành dựng bạt trên mảnh đất trống để có chỗ mai táng, thờ phụng chồng

Xã hội 04/05/2018 11:44

Trên đường mua đồ chơi về cho con, anh Nam bị chiếc xe tải cán tử vong tại chỗ. Không có nhà cửa, vợ con cùng người thân đành dựng bạt tại mảnh đất trống của cha mẹ chồng để có chỗ mai táng, thờ phụng người chồng, người cha xấu số.

Tai nạn ập đến khi đi mua đồ chơi cho con

Khoảng vườn chật hẹp của bố mẹ chồng chị Hồ Thị Huệ (38 tuổi, ngụ khối 2, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để lại dự định sau này làm nhà từ đường được anh em họ hàng, bà con lối xóm chung tay dọn dẹp, căng bạt để có chỗ làm nơi mai táng, thờ phụng anh Tạ Đình Nam (45 tuổi, chồng chị Huệ) sau khi tử vongtai nạn giao thông.

Thảm cảnh sau tai nạn: Không nhà cửa, vợ con đành dựng bạt trên mảnh đất trống để có chỗ mai táng, thờ phụng chồng - Ảnh 1

3 mẹ con chị Huệ trước bàn thờ của người chồng - Ảnh: Hoàng Cát

Bàn thờ anh Nam được đặt giữa vườn, nghi ngút khói nhang. Nhìn 3 mẹ con chị Huệ áo tang trắng xóa ngồi quanh, gào khóc gọi tên chồng, tên cha trong lễ 3 ngày khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 1/5/2018. Trên đường đi mua đồ chơi cho con về, anh Nam bất ngờ bị chiếc xe tải mang BKS 37S- 7021 chạy cùng chiều tông phải. Cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong ngay tai chỗ, chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn.

Thảm cảnh sau tai nạn: Không nhà cửa, vợ con đành dựng bạt trên mảnh đất trống để có chỗ mai táng, thờ phụng chồng - Ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Nam tử vong - Ảnh: Hoàng Cát

"Chỉ còn 1km nữa thôi là chồng tôi về đến nhà trọ. Vậy mà tai nạn xảy ra, chồng tôi mãi nằm lại ở đó. Giờ anh ấy đi rồi, mẹ con tôi biết sống như thế nào đây. Hai đứa con tôi còn quá nhỏ dại", thắp nén nhang lên bàn thờ người chồng xấu số, chị Huệ khóc nghẹn.

Nỗi đau người ở lại

Chị Huệ làm nhân viên văn thư tại trường tiểu học Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu) với mức lương 2.8 triệu đồng/tháng. Anh Nam là thợ nhôm kính. Cưới nhau đã 13 năm, có hai mặt con trai nhưng vì kinh tế gia đình quá khó khăn vì lương chị Huệ thấp, công việc của anh Nam lại không ổn định. Con cái thường xuyên ốm đau nên mãi đến tận bây giờ, gia đình chị vẫn chưa có một căn nhà nhỏ để ở.

Thảm cảnh sau tai nạn: Không nhà cửa, vợ con đành dựng bạt trên mảnh đất trống để có chỗ mai táng, thờ phụng chồng - Ảnh 3

Không nhà cửa, người thân đành mai táng và thờ phụng anh Nam ngoài mảnh đất trống - Ảnh: Hoàng Cát

Suốt nhiều năm nay, vợ chồng chị Huệ thuê một căn nhà nhỏ nằm ở xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) để ở và cũng là nơi làm việc của anh Nam. Tai nạn ập xuống, anh Nam ra đi để lại cho chị Huệ hai đứa con thơ. Đứa lớn 12 tuổi, đang học lớp 6. Đứa nhỏ mới lên 4 tuổi, đang học mầm non.

Chồng mất, không có đất đai, nhà cửa. Bố mẹ chồng đều đã qua đời. Không thể mai táng chồng ở nhà trọ, cũng không thể đưa về nhà anh trai chồng thờ phụng nên mẹ con chị Huệ đành chấp nhận mượn mảnh đất nhỏ của cha mẹ để lại, nhờ anh em họ hàng dọn dẹp, dựng bạt xung quanh, làm chỗ mai táng, thờ phụng cho chồng.

"Mức lương tôi nhận được hàng tháng chỉ đủ chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình một cách tằn tiện. Chồng dù có tay nghề nhôm kính nhưng vì không có vốn nên cũng ít việc, ai thuê thì làm, không thì thất nghiệp. Đó là chưa kể đến tiền thuê nhà hàng tháng, học hành của con cái... lấy đâu ra tiền mua đất, xây nhà để thờ phụng chồng. Anh ra đi rồi giờ chỉ còn một mình tôi biết xoay xở như thế nào đây. Nghĩ về tương lai của hai đứa con mà tôi đau đớn lắm", chị Huệ khóc nghẹn.

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình chị Huệ, ông Vũ Hoàng Nam (khối trưởng khối 2, thị trấn Cầu Giát) cho biết, anh Nam gặp nạn ra đi để lại cho chị Huệ hai đứa con nhỏ dại. Kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Vì không có nhà cửa nên từ ngày anh Nam mất gia đình phải lập bàn thờ ngay ngoài khoảng đất trống để có nơi thờ phụng.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong hoàn cảnh thương tâm

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