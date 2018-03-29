Xót cảnh thai phụ cùng con trai 4 tuổi tử vong dưới bánh ô tô, chồng nguy kịch sau va chạm

Xã hội 29/03/2018 15:26

Vụ tai nạn kinh hoàng giữa ô tô và xe máy khiến người vợ đang mang thai cùng đứa con trai 4 tuổi tử vong ngay tại chỗ, chồng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 20 giờ tối qua (28/3), anh Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1990, cư ngụ tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) điều khiển chiếc xe máy mang biển số 48K1 - 045... lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bình Phước – Đắk Nông.

Xót cảnh thai phụ cùng con trai 4 tuổi tử vong dưới bánh ô tô, chồng nguy kịch sau va chạm - Ảnh 1
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến vợ con của anh Tuyên tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Lúc đó, trên xe anh Tuyên còn chở theo vợ là chị Chề A Thu và con trai 4 tuổi. Khi đi đến ngã ba Kiến Thành (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) thì xảy ra tai nạn với ô tô mang biển số: 51F - 692... do tài xế Lê Quang (sinh năm 1990, cư trú tại TP.HCM) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy bị ô tô kéo lê hơn 10m. Ba người trên xe bị văng xuống mặt đường, trong đó bé trai 4 tuổi tử vong tại chỗ còn vợ chồng anh Tuyên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì mất máu quá nhiều và chấn thương nghiêm trọng nên chị Thu đã qua đời sau đó.

Được biết, chị Thu đang mang thai đứa con thứ hai.

Xót cảnh thai phụ cùng con trai 4 tuổi tử vong dưới bánh ô tô, chồng nguy kịch sau va chạm - Ảnh 2
Hiện nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, chiếc xe máy dính chặt vào đầu xe ô tô, cả hai phương tiện đều bị hư hại nghiêm trọng.

Nhận được thông tin sự việc, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Nghệ An: Va chạm với xe tải, thai phụ và con trai 3 tuổi văng khỏi xe máy tử vong thương tâm

Nghệ An: Va chạm với xe tải, thai phụ và con trai 3 tuổi văng khỏi xe máy tử vong thương tâm

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên xảy ra chiều 19/3 trên đường N5 đoạn qua khu Công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông va chạm giao thông thai phụ tử vong

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 20 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 48 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 57 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày