Vụ tai nạn kinh hoàng giữa ô tô và xe máy khiến người vợ đang mang thai cùng đứa con trai 4 tuổi tử vong ngay tại chỗ, chồng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 20 giờ tối qua (28/3), anh Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1990, cư ngụ tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) điều khiển chiếc xe máy mang biển số 48K1 - 045... lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bình Phước – Đắk Nông.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến vợ con của anh Tuyên tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Lúc đó, trên xe anh Tuyên còn chở theo vợ là chị Chề A Thu và con trai 4 tuổi. Khi đi đến ngã ba Kiến Thành (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) thì xảy ra tai nạn với ô tô mang biển số: 51F - 692... do tài xế Lê Quang (sinh năm 1990, cư trú tại TP.HCM) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy bị ô tô kéo lê hơn 10m. Ba người trên xe bị văng xuống mặt đường, trong đó bé trai 4 tuổi tử vong tại chỗ còn vợ chồng anh Tuyên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì mất máu quá nhiều và chấn thương nghiêm trọng nên chị Thu đã qua đời sau đó.

Được biết, chị Thu đang mang thai đứa con thứ hai.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, chiếc xe máy dính chặt vào đầu xe ô tô, cả hai phương tiện đều bị hư hại nghiêm trọng.

Nhận được thông tin sự việc, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

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