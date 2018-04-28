Vụ người phụ nữ bị sét đánh chết khi đang nằm trong nhà: Xót cảnh người chồng bệnh tật ôm con đứng trước di ảnh mẹ

Xã hội 28/04/2018 13:23

Ôm con trai nhỏ vừa sinh được 45 ngày tuổi ngồi trước di ảnh của vợ, anh Bằng không khỏi xót xa khi nghĩ về tương lai của gia đình mình.

Dù nhiều ngày trôi qua nhưng người dân xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc chị Ngô Thị Thu (sinh năm 1992)  sét đánh chết khi đang nằm trong nhà với chồng con.

Vụ người phụ nữ bị sét đánh chết khi đang nằm trong nhà: Xót cảnh người chồng bệnh tật ôm con đứng trước di ảnh mẹ - Ảnh 1
Người cha ốm yếu và con trai mới hơn 1 tháng tuổi bên di ảnh chị Thu - Ảnh: Internet

Trong ngôi nhà nhỏ xập xệ, nhìn cảnh anh Nguyễn Công Bằng (sinh năm 1985) thẫn thờ ôm con đứng trước bàn thờ vợ, nhiều người không khỏi xót xa. Từ ngày chị Thu ra đi, đứa con nhỏ của chị được người chồng bệnh tật và mẹ chồng ốm yếu chăm sóc.

Kể lại sự việc với báo chí, anh Bằng vẫn chưa hết hoang mang vì sự việc diễn ra quá nhanh, anh vẫn chưa tin đó là sự thật. Anh Bằng cho biết vào ngày 25/4, cả nhà anh đang nằm trên một chiếc phản. Sau đó, bất ngờ có một tiếng sét đánh xuống khiến mọi người ngã xuống nền, nhiều đồ vật cũng rơi theo.

Anh Bằng vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc - Ảnh: Internet

Tia sét khiến anh bất tỉnh suốt 30 phút, con trai anh sợ hãi khóc ré lên, vợ anh thì lại tỉnh táo.

Tuy nhiên sau khi anh tỉnh lại thì vợ anh đột nhiên bất tỉnh. Người nhà hốt hoảng đưa chị Thu vào bệnh viện cấp cứu nhưng chị đã mãi mãi ra đi. Nhìn thấy đứa cháu nhỏ khát sữa đòi mẹ, bà Lê Thị Ly (sinh năm 1963, mẹ anh Bằng) không cầm được nước mắt. Đối với bà, chị Thu là một người con dâu tốt vì rất chăm chỉ, hiếu thảo.

Bà cảm thấy vô cùng lo lắng cho tương lai của con trai và cháu nội vì anh Bằng luôn ốm đau, bệnh tật quanh năm vì nhiều lần bị tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Sau khi ly hôn với vợ trước, hai đứa con được anh đưa về nuôi. Cách đây 2 năm, anh gặp chị Thu và tiến tới hôn nhân.

Vụ người phụ nữ bị sét đánh chết khi đang nằm trong nhà: Xót cảnh người chồng bệnh tật ôm con đứng trước di ảnh mẹ - Ảnh 2
Thương cảm cho hoàn cảnh đứa trẻ, nhiều người đã quyên góp giúp đỡ gia đình - Ảnh: Internet

Theo lời nhận xét của những người xung quanh, chị Thu là người hòa đồng, yêu thương con riêng của chồng như con ruột của mình. Kể từ ngày chị sinh con, gia đình càng hạnh phúc hơn. Ai ngờ sự việc đau lòng lại xảy ra, khiến đứa trẻ chỉ mới hơn 1 tháng tuổi đã trở thành trẻ mồ côi.

Sắp tới, mọi gánh nặng gia đình sẽ đè nặng lên vai người đàn ông ốm yếu, bệnh tật. Anh nói: “Biết là phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng thương con tôi sẽ cố gắng hết sức. Các con tôi đã mất mẹ rồi, tôi không thể để các con thiếu đi tình thương của bố”.

 

 

Mọi sự ủng hộ vui lòng liên hệ:

Anh Nguyễn Công Bằng hoặc bà Lê Thị Ly (mẹ đẻ anh Bằng): Thôn Đa Hội – Bắc Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội.

Số điện thoại bà Ly: 0974513685

Số tài khoản: Nguyễn Thị Tân Thanh (em gái anh Bằng): Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Sóc Sơn – Hà Nội: 0351001073875.

Sét đánh một phụ nữ tử vong ở Hà Nội

Sét đánh một phụ nữ tử vong ở Hà Nội

Đang ở trong nhà cùng chồng con, chị Thu không may bị tia sét đánh trúng người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Sét đánh một phụ nữ tử vong ở Hà Nội sét đánh chết

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày