Trong ngôi nhà nhỏ xập xệ, nhìn cảnh anh Nguyễn Công Bằng (sinh năm 1985) thẫn thờ ôm con đứng trước bàn thờ vợ, nhiều người không khỏi xót xa. Từ ngày chị Thu ra đi, đứa con nhỏ của chị được người chồng bệnh tật và mẹ chồng ốm yếu chăm sóc.

Dù nhiều ngày trôi qua nhưng người dân xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc chị Ngô Thị Thu (sinh năm 1992) sét đánh chết khi đang nằm trong nhà với chồng con.

Tia sét khiến anh bất tỉnh suốt 30 phút, con trai anh sợ hãi khóc ré lên, vợ anh thì lại tỉnh táo.

Kể lại sự việc với báo chí, anh Bằng vẫn chưa hết hoang mang vì sự việc diễn ra quá nhanh, anh vẫn chưa tin đó là sự thật. Anh Bằng cho biết vào ngày 25/4, cả nhà anh đang nằm trên một chiếc phản. Sau đó, bất ngờ có một tiếng sét đánh xuống khiến mọi người ngã xuống nền, nhiều đồ vật cũng rơi theo.

Tuy nhiên sau khi anh tỉnh lại thì vợ anh đột nhiên bất tỉnh. Người nhà hốt hoảng đưa chị Thu vào bệnh viện cấp cứu nhưng chị đã mãi mãi ra đi. Nhìn thấy đứa cháu nhỏ khát sữa đòi mẹ, bà Lê Thị Ly (sinh năm 1963, mẹ anh Bằng) không cầm được nước mắt. Đối với bà, chị Thu là một người con dâu tốt vì rất chăm chỉ, hiếu thảo.

Bà cảm thấy vô cùng lo lắng cho tương lai của con trai và cháu nội vì anh Bằng luôn ốm đau, bệnh tật quanh năm vì nhiều lần bị tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Sau khi ly hôn với vợ trước, hai đứa con được anh đưa về nuôi. Cách đây 2 năm, anh gặp chị Thu và tiến tới hôn nhân.

Thương cảm cho hoàn cảnh đứa trẻ, nhiều người đã quyên góp giúp đỡ gia đình - Ảnh: Internet

Theo lời nhận xét của những người xung quanh, chị Thu là người hòa đồng, yêu thương con riêng của chồng như con ruột của mình. Kể từ ngày chị sinh con, gia đình càng hạnh phúc hơn. Ai ngờ sự việc đau lòng lại xảy ra, khiến đứa trẻ chỉ mới hơn 1 tháng tuổi đã trở thành trẻ mồ côi.

Sắp tới, mọi gánh nặng gia đình sẽ đè nặng lên vai người đàn ông ốm yếu, bệnh tật. Anh nói: “Biết là phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng thương con tôi sẽ cố gắng hết sức. Các con tôi đã mất mẹ rồi, tôi không thể để các con thiếu đi tình thương của bố”.

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Mọi sự ủng hộ vui lòng liên hệ:

Anh Nguyễn Công Bằng hoặc bà Lê Thị Ly (mẹ đẻ anh Bằng): Thôn Đa Hội – Bắc Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội.

Số điện thoại bà Ly: 0974513685

Số tài khoản: Nguyễn Thị Tân Thanh (em gái anh Bằng): Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Sóc Sơn – Hà Nội: 0351001073875.

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