Thương tâm: Sét đánh trúng giường khi cả gia đình đang ngủ say, bố và con gái 4 tuổi tử vong tại chỗ

Xã hội 04/10/2017 14:36

Rạng sáng nay, ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn hết sức hy hữu. Cả nhà đang nằm ngủ thì một tia sét bất ngờ đánh trúng giường khiến người bố và con gái 4 tuổi tử vong.

Nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này là anh Nguyễn Hữu Dinh (28 tuổi) và bé Nguyễn Thị Hải Yến (4 tuổi).

Thương tâm: Sét đánh trúng giường khi cả gia đình đang ngủ say, bố và con gái 4 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Ngôi nhà của gia đình anh Dinh ở sâu trong núi - Ảnh: Thời đại

Tối qua, anh Dinh ngủ cùng hai người con gái lớn còn vợ anh thì ngủ chung với cô gái út 2 tháng tuổi ở một chiếc giường khác. Khoảng 3 giờ sáng, trời đổ mưa to kèm theo sấm sét. Bất ngờ một tia sét đã đánh trúng giường ngủ của anh Dinh làm 2 cha con thiệt mạng tại chỗ. Trước đó, bé Nguyễn Thị Tâm (6 tuổi) đã đi vào giường ngủ chung với mẹ nên may mắn thoát chết.

Thương tâm: Sét đánh trúng giường khi cả gia đình đang ngủ say, bố và con gái 4 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Các cơ quan chức năng đến chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Thời đại

Trả lời trên báo Thời Đại, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương cho biết gia đình anh Dinh thuộc hộ nghèo. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên anh Dinh đưa vợ con vào sâu trong núi để lập trại mưu sinh.

Sau khi nhận được tin báo, sánh hôm nay Hội chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An và huyện Thanh Chương, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện và UBND xã Thanh Xuân đã đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bốn triệu đồng.

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