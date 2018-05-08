Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 6/5. Anh Phạm Hùng Cường (29 tuổi, ngụ xóm Hà Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang điều khiển xe container từ Long An về Sài Gòn. Khi đi đến đoạn cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thì bất ngờ gặp tai nạn. Chiếc xe mất lái, đâm vào dãi phân cách khiến anh Cường bị thương rất nặng.

Sáng nay (ngày 8/5) không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Cường. Người thân cùng bà con lối xóm cùng đến chia buồn, tổ chức tiễn đưa người đàn ông xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai nấy đều tỏ ra tiếc thương, đau xót sự ra đi đột ngột của người đàn ông bất hạnh.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên anh Cường đã tử vong 2 tiếng đồng hồ sau đó. Thi thể của anh Cường được người thân đưa về mai táng tại quê nhà.

Căn nhà cả gia đình chị Lam- Ảnh: Hoàng Cát

Chị Nguyễn Thị Lam (28 tuổi, vợ anh Cường) đau đớn chia sẻ: "Trước khi xảy ra tai nạn, chồng điện thoại cho tôi thông báo đang trên đường từ Long An về, tranh thủ gặp vợ con vì rất nhớ. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng được nói chuyện với chồng mình. Giờ mẹ con tôi biết sống như thế nào đây khi không còn chồng, còn cha bên cạnh".

Xót xa phận mẹ góa con côi

Anh Cường ra đi để lại cho chị Lam một nách hai đứa con thơ cùng người mẹ chồng già yếu gần 70 tuổi. Ôm hai đứa con đứng bên linh cữu chồng, chị chỉ biết khóc nghẹn, gọi tên chồng trong đau đớn, tuyệt vọng.

Vì cuộc sống khó khăn nên sau khi cưới, vợ chồng chị Lam dắt díu nhau vào Sài Gòn làm thuê kiếm sống. Chị Lam làm công nhân cho một công ty xuất khẩu giày da với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Anh Cường chạy xe container đường dài. Đứa con lớn là Phạm Nhật Linh (3 tuổi) được gửi bà ngoại ở quê chăm sóc. Đứa nhỏ là Phạm Đức Vinh (7 tháng tuổi) nhờ bà nội vào trông nom. Cả gia đình 4 người ở trong một phòng trọ chật hẹp. Vì đặc trưng công việc nên thỉnh thoảng anh Cường mới tranh thủ về thăm gia đình.

Hình ảnh anh Cường trước khi qua đời - Ảnh: Hoàng Cát

Vụ tai nạn xảy ra khiến gia đình chị Lam rơi vào thảm kịch. Đau lòng nhất là hai đứa con còn quá nhỏ dại để phải gánh chịu nỗi đau lớn này. Nhìn chúng vô tư khóc cười bên bàn thờ người cha xấu số mà chẳng ai cầm nỗi nước mắt.

"Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin những gì đang diễn ra là sự thật. Chồng tôi ra đi khi hai đứa con còn chưa đủ lớn để cảm nhận mất mát, đau thương. Giờ chỉ còn một mình tôi không biết sẽ xoay xở thế nào với muôn vàn khó khăn phía trước. Rồi tương lai của hai đứa con tôi nữa", ôm con vào lòng, chị Lam khóc nghẹn.

Hoàn cảnh gia đình chị Lam hiện rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.