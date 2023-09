Cuộc điện thoại cuối cùng với vợ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 6/5. Anh Phạm Hùng Cường (29 tuổi, ngụ xóm Hà Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang điều khiển xe container từ Long An về Sài Gòn. Khi đi đến đoạn cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thì bất ngờ gặp tai nạn. Chiếc xe mất lái, đâm vào dãi phân cách khiến anh Cường bị thương rất nặng.