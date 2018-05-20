Hoàn cảnh bất hạnh của thanh niên nguy kịch tính mạng vì biến chứng sau cơn sốt cao

Xã hội 20/05/2018 10:57

Sau cơn sốt phát ban biến chứng, anh Cường phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nhiễm trùng máu, suy gan, dị ứng thuốc, cơ thể phát ban, mê sảng.

Biến chứng nguy hiểm sau cơn sốt

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày nhập viện cấp cứu, anh Phạm Văn Cường (ngụ thôn 10, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Anh mệt mỏi nằm trên chiếc giường bệnh. Cơ thể biến dạng hoàn toàn vì nổi ban đỏ, mắt lờ đờ, miệng khô khốc, mê sảng.

Hoàn cảnh bất hạnh của thanh niên nguy kịch tính mạng vì biến chứng sau cơn sốt cao - Ảnh 1
Anh Cường bị phát ban, mê sảng, suy gan chỉ sau một cơn sốt - Ảnh: Thúy Hằng

Trước khi lâm bệnh, anh Cường làm công nhân tại Bắc Ninh. Cảnh xa nhà, người thân không có, bạn bè không, anh Cường sống một mình trong phòng trọ nhỏ. Cuối tháng 4 vừa rồi, anh có biểu hiện lên cơn sốt cao, cứ nghĩ mình bị ốm vặt nên dù mệt nhưng vẫn cố gắng đi làm. Một ngày sau, khắp cơ thể có dấu hiệu phát ban, anh Cường mới đi thăm khám tại một phòng khám tư, lấy thuốc về tự điều trị.

4 ngày sau đó, nhận thấy bệnh tình ngày càng nặng, đuối sức, không thể tiếp tục đi làm được nữa, anh Cường đã xin nghỉ việc về quê để nhờ sự giúp đỡ của người thân. Dù uống thuốc, dưỡng sức nhưng bệnh tình ngày càng nguy kịch nên người nhà đã đưa anh đến bệnh viện TP Vinh (Nghệ An) cấp cứu.

Hoàn cảnh bất hạnh của thanh niên nguy kịch tính mạng vì biến chứng sau cơn sốt cao - Ảnh 2
Hiện anh Cường đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Thúy Hằng

"Nằm bệnh viện thành phố được 3 ngày thì bác sỹ giới thiệu chuyển tuyến qua bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An vì có chiều hướng xấu. Tại đây, bác sỹ chuẩn đoán em tôi bị sốt phát ban di chứng ảnh hưởng đến gan nặng, dị ứng thuốc, nhiễm trùng máu, mê sản, phải phụ thuộc vào máy trợ sức.

Sau nhiều ngày điều trị, nhận thấy tình hình sức khỏe ngày càng nguy kịch, gia đình đã xin chuyển tuyến ra bệnh viện Bạch Mai. Sức khỏe của Cường hiện tại cũng có tiến triển hơn một chút", anh Phạm Trung Kiên (anh trai anh Cường) cho biết.

Số phận bất hạnh

Anh Cường là con út trong gia đình có 4 chị em. Quê gốc ở xã Hưng Xuân (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Năm lên 2 tuổi thì người cha qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Không lâu sau đó, mẹ con Cường dắt díu nhau về quê ngoại ở Hà Tĩnh sinh sống.

hoàn cảnh khó khăn nên Cường cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Học đến lớp 10 thì bà Trần Thị Tâm (mẹ của anh Cường) mắc bệnh hiểm nghèo, Cường phải bỏ học đi làm thuê, kiếm tiền phụ trang trải thuốc thang cho mẹ.

Hoàn cảnh bất hạnh của thanh niên nguy kịch tính mạng vì biến chứng sau cơn sốt cao - Ảnh 3
Bác sỹ cho biết anh Cường bị biến chứng sau sốt, dị ứng thuốc - Ảnh: Thúy Hằng

4 năm trước, bà Tâm cũng bỏ lại đàn con mà ra đi sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư thực quản.

Hai người chị gái của anh Cường đều đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn. Hiện anh Cường và người anh trai sống chung với ông bà ngoại già yếu, đã ngoài 80 tuổi.

Từ ngày nhập viện điều trị, anh Cường không được hưởng bất kỳ loại bảo hiểm nào. Để có số tiền hàng trăm triệu đồng trang trải viện phí, người thân đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có được.

Đã 5 ngày nằm ở bệnh viện Bạch Mai, bình quân mỗi ngày chỉ tính riêng tiền thuốc, tiền giường cũng từ 3.5 đến 5 triệu đồng/ngày. Bác sỹ cho biết nếu bệnh tình tiến triển thì thời gian điều trị còn rất lâu dài, chi phí rất tốn kém.  

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